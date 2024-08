Realme 13 4G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Realme 13 4G to nowy smartfon marki. Za nami premiera telefonu, którego specyfikacja techniczna jest typowa dla półki średniej. Natomiast cena Realme 13 4G jest atrakcyjna. Smartfon ma ekran AMOLED-owy, procesor Qualcomm Snapdragon 685 oraz baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania.

Realme 13 4G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się na jednym z rynków. W Polsce pewnie trochę poczekamy, ale na temat tego urządzenia wiadomo już w zasadzie prawie wszystko. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran AMOLED oraz Snapdragon 685

Realme 13 4G to tani smartfon, ale ma ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz oraz jasność maksymalną sięgającą aż 2000 nitów. Ponadto oferuje 98 proc. pokrycia z gamą P3.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 685, czyli 8-rdzeniowy SoC Qualcomma dla średniaków bez obsługi łączności z sieciami 5G. GPU to Adreno 610. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, która dzięki wirtualnej może zostać zwiększona do 16 GB. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Realme 13 4G atrakcyjna

Cena Realme 13 4G nie jest wygórowana, do czego producent już nas przyzwyczaił. W Indonezji telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje równowartość 170 euro. Natomiast model z 256 GB pamięci został wyceniony na mniej niż równowartość 185 euro.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. To Skyline Blue oraz Pioneer Green. Sprzedaż w tym kraju ruszyła 8 sierpnia. Informacji o dostępności w Polsce na razie nie ma.

Podwójny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny Realme 13 4G składa się z dwóch obiektywów. Główny wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu) i ma światło f/1.88. Został on połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-600. Drugi element to czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W. Całość waży 187 g i pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci UI 5.0. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme 13 4G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 685

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

187 g

Android 14 z UI 5.0

źródło: opracowanie własne