OnePlus Pad Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

OnePlus Pad Pro to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. To mocarny sprzęt z bardzo konkretną specyfikacją techniczną. Cena OnePlus Pad Pro przy okazji nie zwala z nóg. Nowy tablet został wyposażony w bardzo wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz 12,1-calowy ekran 3K.

OnePlus Pad Pro to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera odbyła się zgodnie z deklaracjami. Urządzenie jest konkretne i wyróżnia się mocną specyfikacją techniczną. Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz wyposażenie sprzętu.

12,1-calowy ekran 3K i Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus Pad Pro to tablet mający 12,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3K (3000 × 2120 pikseli) i odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Wyświetlacz wspiera format Dolby Vision oraz pozwala na pracę z wykorzystaniem dedykowanego rysika. Natomiast jasność maksymalna wynosi 900 nitów.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To czip, który znajduje się w topowych smartfonach klasy premium i oferuje bardzo dużą wydajność. Układ jest wspomagany przez od 8 do 16 GB pamięci RAM w postaci modułów LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono od 128 do 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena OnePlus Pad Pro

Cena OnePlus Pad Pro jest całkiem atrakcyjna. Producent ujawnił koszt podstawowej konfiguracji sprzętowej i jest to kwota na poziomie 2799 juanów, czyli około 1550 zł. Sprzedaż ma ruszyć najpierw w Chinach.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Na razie nie ma informacji o dostępności na pozostałych rynkach. W Europie, gdy to urządzenie się pojawi, to z pewnością zapłacimy więcej.

Duża bateria i proste aparaty

Pod obudową tabletu OnePlus Pad Pro skrywa się spora bateria. Jej pojemność to 9510 mAh i wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W. Całość waży 584 g i tablet zamknięto w obudowie o grubości zaledwie 6,49 mm.

Główny aparat fotograficzny tabletu znajduje się na okrągłej wyspie i został wyposażony w 13-megapikselowy sensor wspomagany przez diodę doświetlającą LED. Przednia kamerka pozwoli nagrywać wideo w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką ColorOS. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

OnePlus Pad Pro – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości 3000 × 2120 pikseli i jasności do 900 nitów

procesor Snapdragon 8 Gen 3

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 9510 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

obudowa o grubości 6,49 mm

584 g

Android 14 z nakładką ColorOS

