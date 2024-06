Xiaomi 14 CIVI oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Xiaomi 14 CIVI to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje procesor Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-calowy ekran OLED-owy i aparat fotograficzny 50 MP. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Xiaomi 14 CIVI oraz co urządzenie ma do zaoferowania.

Xiaomi 14 CIVI nie jest zupełnie nowym smartfonem. Tak naprawdę jest to przebrandowany model CIVI 4 Pro. Debiutował on w Chinach kilka miesięcy temu. Teraz odbyła się premiera w Indiach, ale pod zmienioną nazwą. Co to urządzenie ma do zaoferowania? Zobaczmy, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna.

Ekran OLED-owy i Snapdragon 8s Gen 3

Xiaomi 14 CIVI ma ekran OLED-owy C8 ze wcięciem w postaci pastylki, gdzie jest podwójna kamera do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,55 cala, rozdzielczość 2750 × 1236 pikseli oraz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna to 3000 nitów. Całość pokrywa szkło ochronne Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia odpowiada tu 4-nm procesor Snapdragon 8s Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla „prawie flagowców”. Układ graficzny to GPU Adreno 735. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Xiaomi 14 CIVI atrakcyjna

Cena Xiaomi 14 CIVI nie jest wygórowana jak na możliwości telefonu. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon smartfon kosztuje 42999 rupii (ok. 2080 zł). Model z większą pamięcią wyceniono na 47999 rupii (ok. 2320 zł).

Do wyboru klienta są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Indiach rusza 20 czerwca, którą poprzedzi przedsprzedaż uruchomiona dziś. Na razie nie ma informacji o dostępności w Europie.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny modelu Xiaomi 14 CIVI ma trzy obiektyw. Główny z Hyper OIS współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Light Fusion 800. Ultraszerokokątny został połączony z 12-megapiselowym czujnikiem Omnivision OV13B10, a teleobiektyw z Samsung JN1 50 MP i zapewnia 2-krotny zoom optyczny. Przednia kamera to połączenie dwóch 32-megapikselowych sensorów.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 4700 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Znajdziemy tu też stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos czy najnowszy Bluetooth 5.4. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką HyperOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi 14 CIVI – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2750 × 1236 pikseli i jasności do 3000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 50 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

Android 14 z HyperOS

