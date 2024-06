HTC U24 Pro to nowy smartfon tajwańskiej marki, który debiutuje w ofercie. Firma nie daje o sobie zapomnieć za sprawą nowe średniaka. Cena HTC U24 Pro i specyfikacja techniczna telefonu są już znane. Urządzenie ma 6,8-calowy ekran OLED-owy, procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 i potrójny aparat fotograficzny.

HTC U24 Pro to kolejny smartfon w ofercie tajwańskiej marki, których nie pojawia się w ostatnim czasie zbyt wiele. Mimo to firma nie daje o sobie zapomnieć i wprowadza na rynek nowe urządzenie, które kupimy także w Polsce. Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna nowego telefonu.

Ekran OLED-owy i Snapdragon 7 Gen 3

HTC U24 Pro ma ekran OLED-owy o przekątnej 6,8 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, który oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Za obliczenie odpowiada tu 4-nm procesor Snapdragon 7 Gen 3, który Qualcomm stworzył z myślą o tak zwanych średniakach z wyższej półki średniej. GPU to Adreno 720. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Polska cena HTC U24 Pro

Cena HTC U24 Pro w Polsce została ustalona na poziomie 2699 zł. Dotyczy to wersji z 256 GB miejsca na dane. Na Tajwanie jest dostępny model mający również 512 GB pamięci.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Telefon będzie dostępny w Polsce od 24 czerwca. W ramach promocji na start klienci będą mogli liczyć na prezent w postaci ładowarki bezprzewodowej.

Potrójny aparat i bateria 4600 mAh

HTC U24 Pro ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.88 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Podobnie teleobiektyw z 2-krotnym zoomem. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 4600 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 60 W i ładowarki bezprzewodowe o mocy 15 W. Nie zabrakło również funkcji ładowania zwrotnego. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

HTC U24 Pro – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 50 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

198,7 g

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: komunikat prasowy