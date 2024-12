OnePlus Open 2 coraz bliżej. Rendery ujawniają zmiany

OnePlus Open 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Jakie zmiany wprowadzi nowy telefon? Rąbka tajemnicy uchylają nam rendery, które opracowano na podstawie prototypu OnePlus Open 2. Ponadto do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona i ta zapowiada mocne urządzenie.

OnePlus Open 2 to składany smartfon, który zadebiutuje w przyszłym roku. Pewne przecieki sugerują debiut w pierwszej, a inne w drugiej połowie 2025 r. Tymczasem w sieci pojawiły się w tym tygodniu rendery. To pierwszy raz, gdy mamy okazję zobaczyć zmiany obejmujące design telefonu. Zobaczmy, jak on się prezentuje.

Rendery OnePlus Open 2 ujawniają zmiany w designie

Rendery składanego smartfona OnePlus Open 2, które widać w artykule, nie pochodzą z materiałów prasowych producenta. Grafiki opracowano na podstawie aktualnego prototypu telefonu i pomogli w tym leakerzy Chunvn oraz Yogesh Brar, którzy w przeszłości dostarczali nam sprawdzone informacje z obozu marki.

Widzimy, że OnePlus Open 2 wprowadzi zmiany obejmujące wzornictwo. Z przodu, gdzie znajduje się główny wyświetlacz, specjalnie ich nie widać. Nadal jest tu ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który znajduje się w narożniku. Ciekawiej robi się z tyłu, gdzie umieszczono aparat fotograficzny.



źródło: Smartprix

Kamera ponownie ma kształt okręgu, gdzie umieszczono trzy obiektywy i jeden z nich jest peryskopowy. Można jednak dostrzec zmiany. Aparaty zostały rozmieszczone w inny sposób. Poza tym widoczne jest logo firmy Hasselblad. Rozmieszczenie bocznych przycisków jest zbliżone.

Specyfikacja techniczna OnePlus Open 2 jest mocna

Składany smartfon OnePlus Open 2 wprowadzi różne udoskonalenia względem poprzednika. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale do sieci przedostaje się coraz więcej szczegółów. Pojawią się liczne usprawnienia, które sprawią, że urządzenie będzie naprawdę ciekawe.

Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To oznacza, że względem poprzednika czeka nas przeskok o dwie generacje. Czip powinien być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca.

Aparat fotograficzny OnePlus Open 2 również czekają duże zmiany, choć na pierwszy rzut oka być może ich nie widać. Wszystkie sensory mają zostać wymienione na 50-megapikselowe czujniki. W przypadku przednich kamer spodziewajmy się matryc 20 i 32 MP.

Na uwagę zasługuje również znacznie większa bateria o pojemności 5900 mAh. Poza tym ma ona wspierać funkcję bezprzewodowego ładowania, czego w poprzedniku zabrakło. W przypadku kabla powinniśmy spodziewać się obsługi ładowarki o mocy do 80 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15 z autorską nakładką OxygenOS.

źródło: Smartprix