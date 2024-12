Realme 14 Pro w drodze. Będzie również wariant „Lite”

Realme 14 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera powinna odbyć się wcześnie w 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy prawdopodobnie również model Realme 14 Pro Lite. Zobaczmy, co już wiemy o tych smartfonach oraz kiedy można spodziewać się ich prezentacji.

Realme 14 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Niedawno zaczęto mówić również o wersji „Lite”. Co wiemy o tych telefonach? Jak ma prezentować się ich specyfikacja techniczna? Zobaczmy sobie, co już wiadomo.

Specyfikacja techniczna Realme 14 Pro

Realme 14 Pro to smartfon, którego kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale pewne informacje już mamy. Zacznijmy od baterii. Telefon został jakiś czas temu dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu 3C. Tam dowiedzieliśmy się, że ładowanie ma odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Następnie mamy aparat fotograficzny. Tutaj szczegóły ujawnia nam baza Camera FV 5. Dowiadujemy się, że główny obiektyw ze światłem przysłony f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem oraz wspiera EIS (elektroniczną stabilizację obrazu). Natomiast przednia kamerka pozwolić robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli i tutaj również zapewniono obsługę EIS.

Wiemy również, że Realme 14 Pro ma być dostępny w trzech konfiguracjach sprzętowych. Są to modele mające 8 GB lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane. Do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to czary oraz perłowy. Procesor nie jest znany, ale w poprzedniku umieszczono czip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

W drodze smartfon Realme 14 Pro Lite

Wiele wskazuje na to, że w drodze jest specjalna wersja smartfona, którą w przeciekach określa się nazwą „Realme 14 Pro Lite”. To o tyle ciekawe, że wyposażenie ma tu być z wyższej półki i zakłada się 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Nie jest to więc „lajtowa” specyfikacja.

Ponadto to urządzenie ma otrzymać trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to wersje o nazwach Emerald Green, Monet Purple oraz Monet Gold, a więc zielony, purpurowy i złoty. Dokładna specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest na razie znana. Powinniśmy ją jednak poznać jeszcze przed planowanym debiutem.

Spodziewajmy się, że seria Realme 14 Pro zostanie zaprezentowana w pierwszym kwartale 2025 r. W drodze jest także tańszy telefon i jest nim model 14x, który będzie niedrogi oraz otrzyma słabsze wyposażenie. Dokładne plany marki związane z wprowadzeniem nowych telefonów na rynek nie są znane i są to szczegóły, które powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych tygodni lub (ewentualnie) miesięcy. Niedługo w ofercie zobaczymy także prawie flagowca Neo 7.

