Realme 14x na renderze. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Realme 14x to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w tym miesiącu. Do sieci przedostał się render, który ujawnia design. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna telefonu Realme 14x, który wskazuje na średnią półkę cenową.

Realme 14x to smartfon, którego premiera odbędzie się 18 grudnia. Do sieci przedostał się render prasowy, który ujawnia wygląd telefonu. Przy okazji w tajemnicy nie została dochowana specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Specyfikacja techniczna Realme 14x

Smartfon Realme 14x ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami umieszczonymi na sporej wyspie, gdzie w modelu 12x kamera była podwójna. Główny sensor jest 50-megapikselowy. Następnie mamy 6,67-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+. Procesor nie jest znany, ale wiadomo, że będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Render telefonu ujawnia trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny, czerwony oraz złoty. Energię dostarczy duża bateria o pojemności 6000 mAh. Przecieki mówią również o wodoszczelności na poziomie normy IP69. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. W tym dotyczących cen, które także nie są znane.

