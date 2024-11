Realme C75 z premierą. Cena i specyfikacja smartfona

Realme C75 to smartfon, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Tym razem jest to tańszy telefon. Jak prezentuje się cena Realme C75 oraz specyfikacja techniczna? Smartfon jest pierwszym na rynku z procesorem MediaTek Helio G92 Max. Poza tym wyróżnia się sporą baterią o pojemności 6000 mAh.

Realme C75 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jest to następca modelu C65 z pierwszej połowy tego roku. Jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna nowego telefonu? Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Cena Realme C75 atrakcyjna

Cena Realme C75 nie jest wygórowana. To tańszy telefon z niższej półki cenowej. Urządzenie w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 5690000 dongów wietnamskich, czyli około 920 zł.

Na razie smartfon debiutuje w Wietnamie, gdzie będzie dostępny w sprzedaży od 1 grudnia. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Informacji o dostępności w Polsce na razie nie ma, ale można przypuszczać, że z czasem telefon pojawi się w ofercie także na terenie naszego kraju.

Pierwszy smartfon z czipem MediaTek Helio G92 Max

Realme C75 jest pierwszym smartfonem na rynku, który ma nowy czip firmy MediaTek. Tym procesorem jest 12-nm Helio G92 Max. SoC składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 2,0 GHz i sześciu Cortex-A55 oraz GPU ARM Mali-G52 2EEMC2. Układ jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Energię dostarcza spora bateria o pojemności 6000 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się tutaj na wsparcie dla ładowarki o mocy 45 W.

Duży ekran i podwójny aparat fotograficzny

Ponadto smartfon Realme C75 ma ekran IPS LCD o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+. Obraz prezentowany jest z częstotliwością 90 Hz, a jasność maksymalna wynosi 690 nitów. Wyświetlacz oferuje również odświeżanie dotyku na poziomie 180 Hz.

Aparat fotograficzny telefonu ma dwa obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem. Drugi to czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme C75 – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 690 bitów

procesor MediaTek Helio G92 Max

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

skaner linii papilarnych

196 g

Android 14 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne