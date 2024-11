Samsung Galaxy S25 Ultra. Makieta ujawnia zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zadebiutuje wcześnie w przyszłym roku. Plotki zakładają premierę w styczniu 2025 r. Wiemy, że flagowiec Koreańczyków ma wprowadzić różne zmiany. Część z nich potwierdził zdjęcia case’u. Teraz mamy okazję zobaczyć fotki, na których została uwieczniona makieta telefonu. Co na nich widać?

Makieta modelu Samsung Galaxy S25 Ultra potwierdza zmiany

To, co widzimy na poniższych zdjęciach, nie jest smartfonem Samsung Galaxy S25 Ultra, a jego makietą, którą stworzono na podstawie dotychczasowych przecieków. Co nie zmienia faktu, że przedstawia ona rzeczywiste zmiany, które mogliśmy wcześniej zobaczyć m.in. na renderach. Coś więc z pewnością jest na rzeczy.

Makieta smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra potwierdza nam to, co widzieliśmy już wcześniej. Telefon ma ekran, który zyskał w narożnikach więcej krągłości. To przełożyło się przy okazji na całą bryłę urządzenia, w tym boczną ramkę, która jest bardziej zaokrąglona. Nie są to jednak bardzo drastyczne zmiany.

Następnie mamy tył obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Na pierwszy rzut oka kamera nie przeszła większych modyfikacji. Widzimy podobnie rozmieszczone elementy. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Pierścienie otaczające poszczególne obiektywy mają odświeżone obramowanie.

Samsung Galaxy S25 Ultra z premierą w styczniu

Plotki mówią o tym, że premiera nowych flagowców Koreańczyków odbędzie się w okolicy 22 stycznia. Samsung Galaxy S25 Ultra jest jednym z trzech nowych telefonów, które mamy zobaczyć tego dnia. Kilka miesięcy później w ofercie ma pojawić się model Slim, który zostanie zamknięty w cienkiej obudowie i ma rywalizować z nowymi iPhone’ami 17.

Nowy flagowiec z S Pen ma około 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ oraz procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium. Układ ma być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S25 Ultra również otrzyma zmiany. Obejmą one w szczególności jeden z teleobiektywów, który ma współpracować z 50-megapikselowym czujnikiem. Główny obiektyw nadal ma działać w połączeniu z 200-megapikselowym sensorem. Całość będzie pracować pod kontrolą One UI 7. Z czasem ma pojawić się aktualizacja oprogramowania z numerkiem 7.1 z nowymi funkcjami AI. Natomiast w marcu czeka nas premiera modeli A36 5G i A56 5G.

