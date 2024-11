OnePlus 13R to nowy smartfon marki, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Najpierw OnePlus 13R zadebiutuje w Chinach, ale pod inną nazwą. Na tamtejszym rynku smartfon trafi do sprzedaży jako model Ace 5 i powinno to nastąpić w grudniu.

OnePlus 13R to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Najpierw premiera odbędzie się w Chinach i pod inną nazwą. Będzie to model Ace 5 (wraz z wariantem Pro). Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu i w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co już o nim wiemy.

Specyfikacja techniczna OnePlus 13R

Smartfon OnePlus 13R będzie takim prawie flagowcem, który otrzyma poprzedni czip Qualcomma dla modeli z półki premium. Mowa o układzie Snapdragon 8 Gen 3, który to nadal oferuje bardzo dużą wydajność. Spodziewajmy się, że procesor będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Następnie mamy płaski ekran OLED-owy o przekątnej 6,78 cala. Jest to wyświetlacz BOE X2 8T wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość to 1.5K. Uwagę z pewnością przykuwa bateria. Pod obudową telefonu znajdzie się akumulator o pojemności aż 6500 mAh, który ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W.

Aparat fotograficzny smartfona OnePlus 13R nie będzie jego najmocniejszym atutem. Główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym. Całość uzupełni kamerka 2 MP do zdjęć makro. Telefon ma pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką OxygenOS 15 (w Chinach z ColorOS).

Kiedy premiera OnePlus 13R w Europie?

Data premiery OnePlus 13R nie jest na razie znana. Najpierw czeka nas debiut w Chinach. Na tym rynku smartfon zadebiutuje jako Ace 5 i ma to nastąpić jeszcze w grudniu. W Europie poczekamy kilka tygodni dłużej. Pewnie do stycznia 2025 r.

W Chinach ma pojawić się także model Ace 5 Pro. Ten telefon dostanie już najnowszego Snapdragona 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. Poza tym bateria ma mieć nieco mniejszą pojemność (około 6200-6300 mAh). Smartfon prawdopodobnie jednak nie zostanie przebrandowany i nie spodziewajmy się go w sprzedaży na terenie Europy.

Styczniowa premiera na Starym Kontynencie przyniesie nam także flagowca OnePlus 13, który w Chinach został zaprezentowany pod koniec października. Ten telefon jest mocno wyczekiwany przez fanów marki, również w Polsce. Wiele jednak wskazuje na to, że będzie nieco droższy od poprzednika i jego ceny wzrosną.

