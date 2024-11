OnePlus 13 z OxygenOS 15. Są dwie ważne nowości

OnePlus 13 debiutował pod koniec października. Chiński wariant smartfona pracuje pod kontrolą ColorOS marki Oppo. Jednak w Europie otrzyma inne oprogramowanie. To OxygenOS 15 oparty na systemie operacyjnym Android 15. Dowiadujemy się, że telefon z nowym software wprowadza dwie ważne nowości. Co to takiego?

Dwie ważne nowości w OnePlus 13 z OxygenOS 15

OnePlus 13 dzięki oprogramowaniu OxygenOS 15 zyskuje dwa ciekawe rozwiązania. Pierwszą z nowości jest znacznie lżejszy system operacyjny, który po prostu w pamięci zajmuje mniej miejsca. W ten sposób użytkownicy mogą wykorzystać wolną przestrzeń na własne dane. Na przykład aplikacje czy zdjęcia.

OxygenOS 15 z modelu OnePlus 13 został odchudzony względem poprzednika (z oprogramowaniem z numerkiem 14) aż o kilkanaście proc. To sporo. Serwis AndroidAuthority wyliczył, że software z nowego telefonu zajmuje w pamięci flash około 14,3 GB. Poprzednio było to 16 GB. Sam producent chwali się, że redukcja to nawet ponad 5 GB.

Drugą z nowości jest możliwość lokalizowania telefonu nawet po jego wyłączeniu. To rozwiązanie, które znamy już z iPhone’ów. Potwierdza to poniższy zrzut ekranowy z bety oprogramowania OxygenOS 15. Widać tu jasny komunikat mówiący o tym, że wyłączenie smartfona nie spowoduje braku możliwości jego namierzenia.

Ta funkcja z OxygenOS 15 tylko w OnePlus 13

Taka funkcja nie będzie jednak dostępna w starszych smartfonach, które otrzymają aktualizację do nakładki opartej na Androidzie 15. Mogą liczyć na nią tylko właściciele flagowca OnePlus 13. Związane to jest z potrzebą odpowiedniego hardware, którego to w OnePlusie 12 czy innych telefonach sprzed lat po prostu nie ma.

Za obsługę rozwiązania odpowiada czip FastConnect 7900, który współpracuje z procesorem Snapdragon 8 Elite z nowego telefonu. Qualcomm potwierdził, że bez tego elementu lokalizowanie po wyłączeniu nie jest możliwe. Tak więc użytkownicy modelu OnePlus 13 będą mogli z tego korzystać, a pozostali nie.

OxygenOS 15 to nowa nakładka, która znajdzie się w nowym flagowcu z europejskiej dystrybucji. Jego premiera na Starym Kontynencie powinna odbyć się dopiero za kilka tygodni. Smartfon jest mocnym zawodnikiem i szybko wspiął się na szczyt rankingu popularnego benchmarku AnTuTu, gdzie pozostawił całą konkurencję w tyle.

Na informacje o dostępności w Europie i Polsce musimy jednak na razie poczekać. Więcej szczegółów na ten temat poznamy w ciągu najbliższych tygodni.

