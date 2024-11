Samsung Galaxy S25 Ultra. Case potwierdza nadchodzące zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowiec Koreańczyków, który ma wprowadzić pewne zmiany obejmujące design. Zdaje się to potwierdzać case dla tego telefonu, którego grafika pojawiła się w sieci. Ta zwiastuje, że Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma krągłości i przestanie być tak kanciasty jak poprzednia generacja smartfona.

Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowy smartfon koreańskiej marki, którego premiera odbędzie się na początku 2025 r. Dotychczasowe przecieki obejmujące design telefonu zwiastują zmiany, które przygotowuje producent. Teraz mamy okazję zobaczyć case dla tego modelu, który zdaje się to potwierdzać. Jakie modyfikacje są w drodze?

Case dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra ujawnia zmiany

Wspomniane zmiany obejmują wygląd telefonu. Wiemy, że Samsung Galaxy S25 Ultra nie będzie już tak kanciasty jak poprzednia generacja. Smartfon zyska więcej krągłości i dotyczy to również narożników wyświetlacza. Roland Quandt udostępnił w platformie X zdjęcia case’ów dla nowych telefonów i uwagę przykuwa przede wszystkim grafika obudowy dla najdroższego z nich. Co na niej widać?

Case dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra potwierdza zmiany.

Grafika przedstawiająca case dla flagowca Koreańczyków ujawnia, że obudowa zyskała krągłości. Widać to w przypadku narożników telefonu. Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma bardziej zaokrągloną ramkę i to samo dotyczy ekranu. Wyświetlacz również nie będzie tak prostokątny jak wcześniej. Mimo to będą to bardziej subtelne zmiany, a nie daleko idące, co warto mieć na uwadze.

Aparat fotograficzny bez większych zmian. Oczywiście pod kątem wyglądu. Kamera będzie zbliżona i nadal znajdziemy. Tu cztery obiektywy oraz inne elementy, które będą ułożone w znany sposób. Co nie zmienia faktu, że możliwości aparatu będą większe. Samsung planuje zaimplementować nowe sensory, które pozwolą na robienie jeszcze lepszych zdjęć.

Samsung Galaxy S25 Ultra na początku 2025 roku

Wiele wskazuje na to, że Samsung Galaxy S25 Ultra zadebiutuje na początku 2025 r. Premiera pewnie odbędzie się w styczniu. Ostatnie plotki mówią o tym, że nowe smartfony nie otrzymają oprogramowania One UI 7.1, gdyż prace nad aktualizacją z numerkiem 7.0 przeciągnęły się mocno w czasie.

Smartfon otrzyma nowy procesor Qualcomma dla flagowców. Mowa o czipie Snapdragon 8 Elite. Wiemy, że ma on być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca. Ekran to 6,8-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości QHD+.

W przyszłym roku zobaczymy znacznie więcej smartfonów koreańskiej marki. Po flagowcach z serii S25 przyjdzie czas na premierę modeli A56 5G i A36 5G, których spodziewamy się w marcu. Natomiast w okolicy połowy 2025 r. zobaczymy nowe urządzenia ze składanymi ekranami, w tym Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Niewykluczone, że w przypadku Flipów czeka nas także debiut tańszego telefonu z dopiskiem FE w nazwie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło