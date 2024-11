Android 16 szybciej. Google ujawnia, kiedy pojawi się aktualizacja systemu

Android 16 to kolejny system operacyjny Google. Czy będziemy musieli na niego czekać tak długo, jak w tym roku? Wygląda na to, że nie. Gigant z Mountain View chce przyspieszyć prace nad aktualizacją. Wiemy, że Android 16 ma zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie 2025 r. Pierwsza wersja Developer Preview jest blisko.

Android 16 to kolejna generacja systemu operacyjnego Google, którego spodziewamy się w 2025 r. Jak dobrze wiemy, w tym roku doszło do opóźnień i prace nad aktualną wersją przeciągnęły się w czasie. Do tego stopnia, że software trafił na Pixele dopiero w październiku. Kiedy pojawi się przyszłoroczna aktualizacja? Wygląda na to, że znacznie szybciej.

Kiedy aktualizacja systemu Android 16

Google przerwało milczenie i na oficjalnym blogu poinformowało, że aktualizacja do systemu Android 16 pojawi się w 2025 r. znacznie wcześniej. Gigant z Mountain View udostępnił zarys harmonogramu prac i z niego wynika, że na nowe oprogramowanie nie trzeba będzie czekać tak długo, jak to było w przypadku tegorocznej edycji.

Google chce, aby Android 16 w sfinalizowanej postaci był dostępny już w drugim kwartale 2025 r. To daje nam przedział czasowy od kwietnia do końca czerwca. Skąd pomysł na przyspieszenie prac? Związane to jest z produktami sprzętowymi.

Jak dobrze wiemy, premiera smartfonów z serii Pixel 9 odbyła się w tym roku wcześniej. W momencie rynkowego debiutu nie dostały one jednak Androida 15, a poprzednie wydanie z numerkiem 14. Aktualizacja została udostępniona dopiero w październiku. Google chce, aby w przyszłym roku było inaczej.

To oznacza, że smartfony z serii Pixel 10 powinny być dostępne z systemem Android 16 od samego początku. Nowe telefony mają zadebiutować latem 2025 r. Wtedy prace nad oprogramowaniem powinny już być ukończone.

Google szykuje Android 16 Developer Preview

Oczywiście sfinalizowana wersja nowego systemu zostanie poprzedzona publicznym programem pilotażowym, który potrwa kilka miesięcy. W pierwszej kolejności zostanie udostępniony Android 16 Developer Preview, czyli bardzo wczesnopoglądowe wydanie systemu skierowane głównie do deweloperów, którzy będą mogli zapoznać się ze zmianami i nowościami.

Do tej pory takie edycje Google udostępniało w okolicy lutego. Przyspieszenie prac nad nowym systemem oznacza jednak, że wydanie Android 16 Developer Preview również może pojawić się wcześniej. Konkretnego terminu na razie nie ma, ale nie można wykluczyć, że nastąpi to jeszcze w tym roku!

Będzie też „Android 16.1”

Co ciekawe, Google wspomniało również o drugiej aktualizacji platformy planowanej na drugą połowę 2025 r. Ma ona wnieść nowe funkcje, optymalizacje oraz udoskonalenia. Możemy nazwać sobie to oprogramowanie roboczo jako Android 16.1, choć oczywiście firma może zdecydować się na inne nazewnictwo.

Na razie są to plany i czy uda się je zrealizować bez opóźnień, to przekonamy się z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

