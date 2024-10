Google Pixel 11 ma dostać funkcję z czasów modelu Pixel 4

Google Pixel 11 to smartfon, który otrzyma funkcję sprzed kilku lat. Mowa o Face Unlock opartym na sensorze IR, które pamiętamy z czasów modelu Pixel 4. Rąbka tajemnicy na ten temat ujawnia dokumentacja producenta. Wiemy jednak, że nastąpi to dopiero wraz z telefonami Google Pixel 11, a więc dopiero w 2026 r.

Google Pixel 11 to smartfon, który zostanie zaprezentowany dopiero za niespełna dwa lata. Jego premiery spodziewajmy się dopiero latem 2026 r. Tymczasem dowiadujemy się, za sprawą raportu serwisu źródłowego, że w drodze jest funkcja, którą wprowadzono kilka lat temu. Pamięta ona czasy modelu Pixel 4. Co to takiego?

Google Pixel 11 z funkcją Face Unlock opartą na IR

Plany giganta z Mountain View zostały ujawnione za sprawą dokumentacji działu odpowiedzialnego za czipy. Tam pojawia się wzmianka dotycząca funkcji, która pod uwagę brana jest z myślą o modelach z serii Google Pixel 11. To rozbudowane Face Unlock, które jest powszechnie dostępne w smartfonach z Androidem, ale nie w takiej postaci, nad którą myśli firma.

Google rozważa zaimplementowanie we własnych smartfonach funkcję Face Unlock, która ma bazować na czujniku IR. Takie rozwiązanie wprowadzono już kilka lat temu w modelach z serii Pixel 4. Potem jednak z niego zrezygnowano, co spotkało się z krytyką.

W zasadzie chodzi o miniaturyzację, gdyż w ekranach telefonów z Androidem najczęściej jest miejsce tylko na pojedynczy obiektyw przedniej kamery. Face Unlock oparte na takich aparatach ma jednak swoje wady. Na przykład zawodzi w warunkach ciemności.

Dzięki skanerowi IR Face Unlock ze smartfonów Google Pixel 11 mogłoby działać bez problemu także w trudnych warunkach, gdzie brakuje światła. Czujnik miałby zostać schowany bezpośrednio pod wyświetlaczem, a więc nie trzeba będzie wygospodarowywać dla niego dodatkowego miejsca obok kamery do selfie.

Obecnie (od serii Pixel 7) uwierzytelnianie twarzą odbywa się w smartfonach marki z wykorzystaniem przedniej kamery. Dodatkowy czujnik sprawi, że Face Unlock stanie się niezawodniejsze.

Smartfony Google Pixel 11 z czipem Tensor G6

Warto dodać, że nowa funkcja Face Unlock, a dokładniej jej działanie, ma być połączone z procesorem Tensor G6, który znajdzie się pod obudową telefonów z serii Google Pixel 11. Jego specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą, ale gigant planuje odciąć się od rozwiązań Samsunga, z którym zaczynał przygodę z czipami i produkcja ma zostać powierzona TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited).

Na smartfony Google Pixel 11 trochę jeszcze poczekamy. Spodziewajmy się, że trafią one do oferty producenta w okolicy lata 2026 r. Wiemy również, że Apple także dąży do schowania elementów odpowiedzialnych za obsługę Face ID pod ekranem. W przypadku iPhone’ów może to nastąpić w podobnym czasie.

źródło: AndroidAuthority