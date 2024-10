Samsung Galaxy A36 5G pozuje na renderach. Producent stawia na zmiany

Samsung Galaxy A36 5G to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem na kilka miesięcy przed debiutem mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają planowane zmiany. Znana jest także częściowa specyfikacja modelu Samsung Galaxy A36 5G. Czego powinniśmy się spodziewać?

Samsung Galaxy A36 5G to smartfon, który zadebiutuje wraz z modelem A56. Premiera obu telefonów powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, które opracował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Grafiki ujawniają nam zmiany, na które zdecydował się koreański producent, a te są widoczne gołym okiem.

Rendery modelu Samsung Galaxy A36 5G ujawniają zmiany

Samsung Galaxy A36 5G ujawnia nam wygląd ze wszystkich stron. Onleaks opracował rendery telefonu, które bazują na schematach technicznych. W ten sposób mam okazję zobaczyć, na co zdecydował się producent pod kątem wzornictwa.







W oczy rzucają się przede wszystkim zmiany, które obejmują aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy A36 5G. Tutaj producent zdecydował się na coś, czego nie widzieliśmy w zasadzie już od kilku lat. Kamera została przeprojektowana i powróciła wyspa, która zastępuje wystające pierścienie z poszczególnymi obiektywami.

Smartfon ma trzy obiektywy, które Koreańczycy zdecydowali się umieścić na wyspie w kształcie pastylki. Dioda doświetlająca LED znajduje się obok. Trzeba przyznać, że zmiany są dosyć radykalne, ale czy na plus względem tego, do czego producent przyzwyczaił nas od kilku lat? To musicie ocenić już sami.

Z przodu widzimy płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że wyświetlacz ma przekątną 6,64 cala i jest to zapewne panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Zachowano zgrubienie na bocznej ramce, gdzie znajdują się przyciski. Natomiast złącze USB C i slot dla karty SIM znajduje się na spodzie.

Częściowa specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A36 5G

Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A36 5G nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że pod obudową znajdzie się autorski procesor Exynos 1480, który znamy już z tegorocznego modelu A55. Firma może też zdecydować się na któregoś Snapdragona 7. Czip powinien być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Energię dostarczy zapewne bateria o pojemności 5000 mAh, która powinna wspierać ładowanie o mocy 25 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. Telefon ma wymiary 162,6 × 77,9 × 7,4 mm.

Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy A36 5G oraz A56 5G zadebiutują w tym samym czasie i nastąpi to w okolicy marca. Do tego czasu smartfony będą zapewne jeszcze obiektem niejednego przecieku.

