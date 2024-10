OnePlus 13 to jeden z pierwszych flagowców z czipem Snapdragon 8 Elite. Premiera jeszcze w tym miesiącu i choć design prawie do końca był ukrywany, tak nie udało się go dochować w tajemnicy. Do sieci przedostało się zdjęcie, na którym uchwycono telefon OnePlus 13, a dokładniej tył jego obudowy, gdzie jest aparat.

OnePlus 13 to wyczekiwany flagowiec, co nie dziwi. Wszak będzie to potężny smartfon i jeden z pierwszych telefonów na rynku z czipem Snapdragon 8 Elite. Niedawno jego częściowy design został ujawniony przez Qualcomma. Teraz mamy okazję rzucić okiem na zdjęcie, które zapewne pochodzi z materiałów prasowych producenta. Co na nim widać?

Zdjęcie smartfona OnePlus 13 ujawnia design

Już wiele miesięcy temu pojawiły się plotki, jakoby design modelu OnePlus 13 miał przejść większe zmiany. Tymczasem do sieci wyciekło zdjęcie, które widać niżej. Fotka prezentuje nowego smartfona marki z półki premium. Widzimy, że zbyt wielu różnic względem poprzednika nie ma, choć pewne można oczywiście dostrzec.

Widzimy, że aparat fotograficzny smartfona OnePlus 13 został ponownie umieszczony na okrągłej wyspie. Jednak tym razem moduł nie został połączony z krawędzią telefonu, co na pewno wygląda ciekawie i schludnie. Można również dostrzec logo firmy Hasselblad w postaci literki H, które przeniesiono nad metalowym paskiem łączącym się z wyspą kamery.

Tak więc design smartfona OnePlus 13 uległ pewnym zmianom, ale nie drastycznym. Charakterystyczne elementy wzornictwa zachowano i to, co zostało zmodyfikowane, ma bardziej naturę kosmetyczną. Co nie zmienia faktu, że wygląda to całkiem nieźle i takie odświeżenie z pewnością trafi w gusta wielu użytkowników telefonów marki.

Specyfikacja modelu OnePlus 13 5G

OnePlus 13 zostanie zaprezentowany pod koniec października. Nowy smartfon zapowiada się bardzo ciekawie i wiemy, że ma otrzymać ekran dostarczony przez chińskie BOE. Będzie to, 6,8-calowy wyświetlacz OLED-owy z delikatnymi zakrzywieniami na wszystkich krawędziach. Panel ma rozdzielczość QHD+ i zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Pod nim znajdzie się czytnik linii papilarnych.

Za obliczenia ma odpowiadać wspomniany procesor Snapdragon 8 Elite, który będzie wspomagany przez nawet 24 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca. Bateria ma mieć pojemność 6000 mAh lub większą i zapewni wsparcie dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 100 W.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem LYT-808, a ultraszerokokątny z Samsung JN1. Natomiast teleobiektyw peryskopowy ma współpracować z czujnikiem LYT-600 i obsłuży 3-krotny zoom optyczny. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta. Plotki mówią o tym, że ceny względem poprzednika mogą trochę wzrosnąć.

