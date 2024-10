POCO C75 w drodze. Są rendery i specyfikacja techniczna smartfona

POCO C75 to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że POCO C75 będzie budżetowym urządzeniem. To jednak sprawi, że cena smartfona powinna być niska.

POCO C75 to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do dnia premiery. Niedawno urządzenie znaleziono na stronie urzędu FCC, co zwiastuje nieodległy debiut modelu. Teraz do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, czego należy się spodziewać.

Rendery POCO C75 ujawniają trzy kolory obudowy

POCO C75 ujawnił wygląd na grafikach, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Te prezentują nam telefon w trzech kolorach obudowy. Są to jasnozielony, czarny oraz marmurkowy. Przy okazji mamy okazję rzucić okiem na design.







Smartfon ma płaski ekran ze wcięciem dla przedniej kamerki w postaci łezki. Natomiast z tyłu obudowy znajduje się aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Znajdziemy tu dwa obiektywy oraz diodę doświetlającą LED.

Duży ekran LCD i MediaTek Helio G85

Smartfon POCO C75 ma duży wyświetlacz, który wykonano w technologii LCD. Ekran ma przekątną 6,88 cala oraz rozdzielczość HD+. Na uwagę zasługuje zwiększone odświeżanie obrazu względem modelu C65. W nowym telefonie zdecydowano się na 120 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Helio G85. SoC składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 taktowanych zegarem do 2,0 GHz i sześciu Cortex-A55. GPU to ARM Mali-G52. Czip wspomagany będzie przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny ma główny obiektyw współpracujący z 50-megapikselowym sensorem. Drugi element to czujnik głębi 0,8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Miłym dodatkiem jest moduł NFC.

Energię dostarczy bateria o pojemności 5160 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Urządzenie ma wymiary 171,9 × 77,8 × 8,2 mm i waży 204 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO C75 – specyfikacja techniczna

6,88-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G85

do 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 0,8 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

171,9 × 77,8 × 8,2 mm

204 g

Android 14

źródło: smartprix