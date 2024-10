Xiaomi 15 Pro pozuje na zdjęciu. Widać przeprojektowany aparat

Xiaomi 15 Pro to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostało się pierwsze zdjęcie, na którym uchwycono smartfona. Na fotce widać tył obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Kamera Xiaomi 15 Pro została przeprojektowana, choć sam design nie uległ większym zmianom.

Xiaomi 15 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem mamy okazję rzucić okiem na zdjęcie, na którym uchwycono urządzenie. Widać tu pewne zmiany, które wcześniej mogliśmy zobaczyć na renderach telefonu.

Przeprojektowany aparat smartfona Xiaomi 15 Pro

Zdjęcie Xiaomi 15 Pro prezentuje tył telefonu, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Ogólny design został zachowany, ale został on częściowo przeprojektowany. Nadal znajdziemy tu trzy obiektywy, ale widzimy, że dioda doświetlająca LED została przeniesiona poza prostokątną wyspę.

Telefon uchwycono w rękach jednego z przedstawicieli marki. To Wang Xiaoyan, czyli jeden z wiceprezesów grupy. Na zdjęciu widać, że jeden obiektyw jest peryskopowy. Ma on obsługiwać pięciokrotny zoom optyczny smartfona. Wszystkie trzy kamery mają współpracować z 50-megapikselowym sensorami, a całość opracowano we współpracy z niemiecką firmą Leica.

Premiera nowych flagowców odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Oba modele mają dostać procesory Snapdragon 8 Elite.

