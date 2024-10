Xiaomi 15 Ultra pozuje na schematach. Widać zmiany obejmujące design

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się schematy, które prezentują pewne zmiany. Obejmują one design modelu Xiaomi 15 Ultra, w szczególności aparat fotograficzny, który został przeprojektowany. Wiemy, że kamera zaoferuje duże możliwości.

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. W zasadzie taki stan rzeczy mamy już od kilku miesięcy. Tymczasem mamy okazję zobaczyć pewne zmiany szykowane przez producenta. Ujawniają je schematy, które przedostały się do sieci na długo przed premierą. Co na nich widać?

Schematy Xiaomi 15 Ultra ujawniają planowane zmiany

Xiaomi 15 Ultra to flagowiec, który prędko nie zadebiutuje, ale wspomniane schematy dają nam wgląd w pewne zmiany już teraz. Najpierw mamy przód, który wypełnia ekran i jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Można dostrzec również wąskie ramki, które w przypadku smartfonów z półki premium zaczynają być już w zasadzie obowiązkowe.

Następnie mamy tył obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny Xiaomi 15 Ultra, który to został przeprojektowany. Nadal widzimy dużą wyspę w kształcie okręgu, gdzie umieszczono cztery obiektywy. Jednak ich rozmieszczenie jest inne w porównaniu do poprzednika. Znajdzie się też miejsce dla logo firmy Leica, z którą Chińczycy nawiązali współpracę kilka lat temu.

Aparat fotograficzny nowego fotoflagowca będzie konkretny. Trzy obiektywy mają współpracować z 50-megapikselowym czujnikami. Natomiast kamera ultraszerokokątna zostanie połączona z 200-megapikselowym sensorem i powinna zapewnić naprawdę duże możliwości obejmujące zoom.

Design Xiaomi 15 Ultra całkiem ciekawy

Choć rewolucji tu nie ma, tak design Xiaomi 15 Ultra z pewnością może się podobać. Oczywiście schematy nie oddają tego w pełni. Dokładne zmiany zobaczymy dopiero na zdjęciach lub renderach prasowych. Na te przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

Kompletna specyfikacja Xiaomi 15 Ultra nie jest na razie znana. Wiemy, że smartfon ma ekran OLED-owy o wysokiej rozdzielczości oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Sercem telefonu będzie ten sam czip, który najpierw trafi do tańszych modeli z serii 15. Tym układem jest Snapdragon 8 Elite, gdyż Qualcomm rzekomo ponownie stawia na zmiany w nazewnictwie własnych procesorów.

Pod obudową nie zabraknie też dużej baterii. Być może o pojemności około 6000 mAh wraz z obsługą szybkiego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście już z nową nakładką producenta, którą jest HyperOS 2.0. Premiera telefonu powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby nawet próbować zgadywać bardziej przybliżony termin. To informacje, na które trzeba będzie trochę poczekać.

źródło: opracowanie własne