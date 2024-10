Xiaomi 15 Pro pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Xiaomi 15 Pro to flagowiec, którego debiut jest blisko. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do premiery i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Mamy też rendery, które ujawniają kolory obudowy Xiaomi 15 Pro oraz design telefonu. Zobaczmy sobie, jakie zmiany zaimplementował producent.

Xiaomi 15 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Debiut jest więc blisko i dochodzi do przecieków, co było zresztą do przewidzenia. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu oraz rendery, które ujawniają nam design oraz zmiany.

Xiaomi 15 Pro ma nowy aparat fotograficzny

Xiaomi 15 Pro otrzyma aparat fotograficzny, który to jednak nie został znacząco zmieniony pod kątem wizualnym względem poprzednika. W zasadzie jest bardzo podobnie zaprojektowany, ale pewne zmiany są widoczne gołym okiem. Nadal jest to kwadratowa wyspa z zaokrąglonymi narożnikami oraz trzema obiektywami. Dioda doświetlająca LED została przeniesiona poza garb.

Wszystkie trzy obiektywy współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Główny ze światłem f/1.4 połączono z Light Fusion 900. Natomiast teleobiektyw współpracuje z czujnikiem Sony IMX858 i zapewnia 5-krotny zoom optyczny. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Nie zabrakło również logo firmy Leica.

Snapdragon 8 Gen 4 oraz bateria 6000 mAh

Pod obudową Xiaomi 15 Pro znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 1 TB miejsca.







Energię dostarczy duża bateria o pojemności 6000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 90 W, a więc wolniejsze względem poprzednika. Następnie mamy wsparcie dla ładowarek bezprzewodowych o mocy aż 80 W oraz obsługę zwrotnego ładowania (do 10 W). Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy ochronnej IP68.

Ekran to zakrzywiony panel AMOLED-owy o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości QHD+. Współczynnik ppi przekroczy wartość 500. Natomiast odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się także dużej jasności maksymalnej.

Trzy kolory obudowy i pięć lat aktualizacji Androida

Rendery modelu Xiaomi 15 Pro ujawniają nam trzy kolory obudową. Są to biały, srebrny oraz ciemnoszary. Będzie też wariant tytanowy. Na uwagę zasługuje również pięć lat wsparcia w postaci nowych wersji Androida. Całość pracuje pod kontrolą nakładki HyperOS.

Premiera serii 15 odbędzie się jeszcze w drugiej połowie tego miesiąca. Najpierw oczywiście w Chinach. W Europie poczekamy pewnie co najmniej kilka tygodni dłużej. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi 15 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

16 GB pamięci RAM

do 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

czytnik linii papilarnych

Android 15 z HyperOS

źródło: Smartprix