Google Pixel 9a wcześniej. Kiedy premiera smartfona?

Google Pixel 9a to nowy smartfon giganta z Mountain View, którego premiera może odbyć się wcześniej niż w maju. Kiedy dokładnie? Nowe przecieki wskazują na prezentację jeszcze przed końcem pierwszego kwartału 2025 r. To oznacza, że Google Pixel 9a pojawi się w podobnym momencie, co iPhone SE 4 firmy Apple.

Google Pixel 9a to smartfon, który ostatnio ujawnił swój wygląd na renderach. Wcześniej mogliśmy zobaczyć go na zdjęciu. Przecieki przybierają więc na sile. Czy to oznacza, że premiera telefonu odbędzie się szybciej niż w drugim kwartale 2025, a jeśli tak, to kiedy dokładnie? Jest to bardzo prawdopodobne i mamy już przybliżone daty.

Kiedy premiera smartfona Google Pixel 9a

Przecieki związane ze smartfonem Google Pixel 9a są coraz częstsze i choć do premiery jest jeszcze trochę czasu, tak przybierają na sile nieco wcześniej niż rok temu. To oznacza, że debiut telefonu może odbyć się nieco wcześniej. To zresztą zakładają nowe plotki, których źródłem jest serwis Android Headlines.

Nowe modele z serii Pixel najczęściej prezentowano w maju. Choć kilka lat temu, w wyniku pandemii Covid-19 uległo to opóźnieniu, ale potem wróciło do normy. W 2025 r. premiera ma odbyć się wcześniej, bo jeszcze przed końcem pierwszego kwartału. Serwis Android Headlines uzyskał takie informacje od kilku niezależnych źródeł. Coś więc musi być na rzeczy.

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że przedsprzedaż telefonu Google Pixel 9a miałaby rozpocząć się w połowie marca 2025 r. Termin nie jest raczej przypadkowy, bo firma może chce w ten sposób nieco ubiec Apple, które w podobnym czasie ma zamiar wprowadzić do oferty tańszego iPhone’a SE 4. Zresztą premiera serii Pixel 9 też została przyspieszona na tyle, aby zadebiutowała ona jeszcze przed iPhone’ami 16.

Cena Google Pixel 9a poniżej 500 dolarów

Cena smartfona Google Pixel 9a zapewne zostanie utrzymana na poziomie poniżej 500 dolarów. Podobnie zresztą ma być w przypadku telefonu iPhone SE 4, co Apple również chce uzyskać. Będą to więc urządzenia rywalizujące o klientów w tym samym segmencie cenowym.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 9a nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że pod jego obudową znajdzie się autorski procesor Tensor G4, który znamy już z dotychczasowych modeli z serii 9. Następnie spodziewajmy się 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Telefon ma przeprojektowany aparat fotograficzny, który stał się bardziej płaski i ma dwa obiektywy. Całość będzie pracować już pod kontrolą najnowszego Androida 15. Wiemy, że do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy. Są to m.in. porcelanowy czy obsydianowy. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

źródło: opracowanie własne