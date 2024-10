Google Pixel 9a pozuje na renderach. Widać istotne zmiany

Google Pixel 9a to nowy średniak, którego premiera powinna odbyć się w pierwszej połowie 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, które ujawniają design. Na nich można dostrzec zmiany w modelu Google Pixel 9a, które w szczególności obejmują aparat fotograficzny. Wyspę z kamerą przeprojektowano.

Google Pixel 9a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami, choć spodziewamy się go dopiero w pierwszej połowie 2025 r. Tymczasem Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer, udostępnił rendery, które już dziś ujawniają nam nadchodzące w tym urządzeniu zmiany.

Rendery Google Pixel 9a ujawniają zmiany obejmujące design

Wspomniane rendery smartfona Google Pixel 9a prezentują nam urządzenie z każdej strony. To oznacza, że urządzeniu można się przyjrzeć w każdym miejscu. Widzimy, że producent zdecydował się na zmiany względem poprzednika. W szczególności w oczy rzuca się przeprojektowany aparat fotograficzny.

Google Pixel 9a ma aparat fotograficzny, który przeprojektowano. Ogólnie nadal wpisuje się on w charakterystyczny dla marki design, ale widać, że sama wyspa uległa spłaszczeniu. Nie jest to już wystający garb. Obiektywy umieszczono w pastylce, a obok znajduje się dioda doświetlająca LED.

Pod względem ogólnych kształtów urządzenie nawiązuje do pozostałych modeli z serii 9, które wprowadzono do oferty wcześniej w tym roku. Przypomina to iPhone’y, gdzie można zauważyć liczne krągłości i spłaszczone ramki. Z przodu znajduje się płaski ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry. Rendery stworzone przez Onleaks możecie obejrzeć w poniższej galerii.







Rendery Google Pixel 9a (Onleaks/Android Headlines)

Warto dodać, że zmiany obejmujące aparat fotograficzny modelu Google Pixel 9a, widoczne na renderach Hemmerstoffera, pokrywają się z tym, co wcześniej mogliśmy zobaczyć na zdjęciu telefonu, które przedostało się do sieci jakiś czas temu. Już tam można było dostrzec, że kamera rzeczywiście ulegnie zmianom.

Specyfikacja Google Pixel 9a

Pełna specyfikacja techniczna modelu Google Pixel 9a nie jest oczywiście znana, ale pewne informacje już mamy. Wiemy, że pod obudową znajdzie się procesor Tensor G4, czyli autorski SoC giganta z Mountain View, który trafił do pozostałych czterech smartfonów z serii 9. Nie dorównuje on wydajnością Snapdragonowi 8 Gen 3, ale nadal zapewnia odpowiednią moc. Czip będzie pewnie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny być może, poza zmianami wizualnymi, otrzyma pewne udoskonalenia, ale te na razie owiane są tajemnicą. Podobnie jest z baterią telefonu. Spodziewajmy się, że premiera Google Pixel 9a odbędzie się w pierwszej połowie 2025 r. i powinno to tym razem nastąpić wcześniej niż w maju. Być może w okolicy marca? Na więcej szczegółów trzeba jeszcze poczekać.

