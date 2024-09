Infinix Zero Flip zmierza do Polski. Cena smartfona będzie atrakcyjna

Infinix Zero Flip to składany smartfon, który będzie dostępny również w Polsce. Producent przekazał, że urządzenie wkrótce pojawi się na naszym rynku. Spodziewajmy się, że polska cena Infinix Zero Flip ma być atrakcyjna. Ponadto producent chwali się dużą wytrzymałością dla stworzonej konstrukcji.

Infinix Zero Flip to składany smartfon, który doczekał się oficjalnej zapowiedzi zgodnie z przewidywaniami. Producent podgrzewał atmosferę przed debiutem tego telefonu już od jakiegoś czasu. Telefon kupimy również w Polsce, co zapowiedziała marka poprzez komunikat prasowy. Cena z pewnością będzie atrakcyjna.

Cena Infinix Zero Flip w Polsce zapewne atrakcyjna

Dokładna cena Infinix Zero Flip nie jest na razie znana. Przecieki sugerują jednak, że może to być kwota nawet na poziomie około 600 euro, a to daje nam kwotę 2,6 tys. zł. Nie spodziewajmy się jednak, że w Europie będzie aż tak tanio (w Indiach pewnie tak). Mimo to można obstawiać coś pomiędzy 3 a 4 tys. zł.

Będzie to więc miła odmiana po ostatniej premierze modelu Xiaomi Mix Flip, który to w Polsce kosztuje więcej niż Samsung Galaxy Z Flip 6. Cena w kraju została ustalona na poziomie aż 5699 zł. To dosyć drogo, choć samo urządzenie z pewnością jest bardzo ciekawe.

Szczegóły związane z ceną Infinix Zero Flip oraz dostępnością telefonu w Polsce mamy poznać w niedługim czasie. Na razie wiadomo tylko tyle, że nastąpi to wkrótce. Możliwe, że informacje zostaną przekazane przez markę jeszcze na początku października.

Specyfikacja techniczna Infinix Zero Flip

Infinix Zero Flip to składany smartfon, który ma procesor MediaTek Dimensity 8020. SoC składa się z rdzeni CPU Arm Cortex-A78 2,6 GHz i Cortex-A55 2,0 GHz. GPU to Arm Mali-G77 MC9. Główny ekran to 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Na pleckach umieszczono 3,64-calowy ekranik o rozdzielczości 1056 × 1066 pikseli.

Aparat fotograficzny składa się z dwóch obiektywów, które połączono z 50-megapikselowymi sensorami. Przednia również pozwala na przechwytywanie obrazu w rozdzielczości do 50 megapikseli. Producent chwali się, że jego telefon jest pierwszym w swojej klasie urządzeń, który wyposażono w funkcję wideo 4K ProStable. Na uwagę zasługuje także płynna łączność z GoPro, co zapewnia dodatkowe możliwości dla twórców.

Na uwagę zasługuje także sama konstrukcja smartfona. Producent przeprowadził różne testy, które wykazały odporność zawiasu na uszkodzenia nawet przy 400 tys. złożeń oraz rozłożeń telefonu. Całość waży tylko 195 g. Energię dostarczy bateria o pojemności 4720 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 70 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 14, który został wzbogacony w autorską nakładkę XOS 14.5.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne