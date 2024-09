Infinix Zero Flip niemal bez tajemnic. Cena smartfona będzie atrakcyjna

Infinix Zero Flip to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery. Wraz z nimi specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji dowiadujemy się, że cena Infinix Zero Flip ma być naprawdę atrakcyjna. Urządzenie pod tym względem będzie stanowiło ciekawą propozycję wartą uwagi.

Infinix Zero Flip to składany smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że jego premiera jest bardzo blisko. Do sieci przedostały się nowe materiały prasowe. W tym związane ze specyfikacją techniczną. Przy okazji dowiadujemy się, że cena ma być bardzo atrakcyjna. Zobaczmy, czego powinniśmy się spodziewać.

Cena Infinix Zero Flip ma być atrakcyjna

Dokładna cena Infinix Flip Zero nie jest znana, ale jeden z leakerów przekazał informacje obejmujące widełki w Indiach. Tutaj mówi się o kwocie pomiędzy 50 a 55 tys. rupii, czyli około 2920-2520 złotych. Trzeba więc przyznać, że kwoty zapowiadają się naprawdę atrakcyjnie.

To oznacza, że składany smartfon będzie tańszy w Indiach od modelu Motorola Razr 50, który debiutował jakiś czas temu. Poza tym do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Pierwszym jest różowozłoty, a drugim wariant ciemnoszary.

Specyfikacja techniczna Infinix Zero Flip

Infinix Zero Flip to składany smartfon, który skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. W sieci pojawiła się już niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Główny ekran to rozkładany wyświetlacz AMOLED-owy typu LTPO o przekątnej 6,9 cala. Natomiast na pleckach znajduje się 3,64-calowy ekranik. Oba oferują zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz.

Procesor to MediaTek Dimensity 8020. Jest to 6-nm SoC, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 2,6 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G77 MC9. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Aparat fotograficzny znajdujący się z tyłu obudowy ma dwa obiektywy, które współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Drugi to kamera ultraszerokokątna. Jest też wsparcie dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu). Przedni aparat do selfie również ma umożliwiać robienie zdjęć w jakości do 50 megapikseli. Energię dostarczy bateria o pojemności 4720 mAh. Wiemy również, że ma ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 70 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta, którą jest XOS 14.5.

Premiera składanego smartfona marki Infinix jest blisko. Urządzenie najpierw zostanie wprowadzone do oferty na terenie Indii. Na razie nie ma informacji o dostępności w Europie, choć sprzęt zapewne z czasem trafi również do sprzedaży na Starym Kontynencie.

