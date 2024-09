Xiaomi 14T Pro na zdjęciach. Jest data premiery smartfonów

Xiaomi 14T Pro to flagowiec, którego debiut jest blisko. Do sieci przedostało się wideo oraz zdjęcia telefonu. Znana jest także data premiery smartfona. Urządzenie skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Specyfikacja techniczna Xiaomi 14T Pro oraz cena również są znane.

Xiaomi 14T Pro to smartfon, który będzie przebrandowanym Redmi K70 Ultra z Chin. Z pewnymi zmianami, ale jednak. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Tymczasem do sieci wyciekło wideo, które co prawda zostało już usunięte, ale mamy zdjęcia z kadrów.

Zdjęcia Xiaomi 14T Pro potwierdzają design

Wspomniane wideo ze smartfonem Xiaomi 14T Pro zostało udostępnione na łamach platformy TikTok, skąd już znikło. Jednak zanim to nastąpiło, to przechwycono zdjęcia, na których można zobaczyć to i owo. Design nie jest niespodzianką i pokrywa się z tym, co wiedzieliśmy już wcześniej.

Xiaomi 14T Pro ma aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Widzimy tu trzy obiektywy, diodę doświetlającą LED oraz logo niemieckiej firmy Leica, z którą Chińczycy nawiązali współpracę jakiś czas temu i ta jest kontynuowana.









Przy okazji można dostrzec dwa ciekawe wykończenia obudowy telefonu. Jeden to wariant ciemnoniebieski lub granatowy z matową powłoką. Drugim jest srebrny z gładką strukturą. Zdjęcia pudełek, które przesłonięte są smartfonami, nie ujawniają nam nic szczególnego.

Data premiery Xiaomi 14T Pro

Przy okazji została podana data premiery Xiaomi 14T i 14T Pro. Tym razem są to informacje bezpośrednio od producenta. Nowe telefony zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Na termin prezentacji wybrano 26 września, a na miejsce Berlin, co z racji współpracy z Leicą nie powinno być zaskoczeniem.

Oczywiście nowych flagowców spodziewamy się także w Polsce. Istnieje duża szansa na to, że cena Xiaomi 14T Pro w naszym kraju (w podstawowej konfiguracji sprzętowej) będzie tańszy od 3,5 tys. zł, gdyż w Europie ma trafić do sprzedaży za 800 euro. Tańszy model bez dopisku Pro w nazwie będzie jeszcze tańszy, bo ma kosztować poniżej 600 euro.

Xiaomi 14T Pro otrzyma mocny procesor MediaTek Dimensity 9300+, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca. Ekran to wysokiej klasy wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1.5K. Przecieki wskazują również na odświeżanie obrazu w 144 Hz.

Aparat to połączenie dwóch 50-megapikselowych sensorów z 12-megapikselowym czujnikiem w obiektywie ultraszerokokątnym. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania. Przednia kamerka do selfie ma pozwolić na robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

