OnePlus 13 z wcześniejszą premierą. Smartfon jest blisko

OnePlus 13 to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wygląda na to, że na urządzenie nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Kiedy debiut modelu OnePlus 13? Nowe informacje na ten temat wskazują na to, że oficjalna prezentacja smartfona ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

OnePlus 13 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego oficjalna premiera musi być blisko i dowiadujemy się, kiedy ma to mniej więcej nastąpić. Pewne informacje związane z debiutem telefonu ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Kiedy premiera smartfona OnePlus 13

Informacje związane z przybliżonym debiutem smartfona OnePlus 13 przekazał leaker, który cieszy się bardzo dobrą reputacją. Twierdzi on, że oficjalna zapowiedź telefonu ma odbyć się na przełomie października oraz listopada. To oznacza, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Debiut smartfona OnePlus 13 odbędzie się więc na kilka tygodni wcześniej niż rok od prezentacji poprzednika, co nastąpiło w grudniu. Natomiast w Europie trzeba było poczekać dłużej, bo nastąpiło to w styczniu 2024 r.

Najpierw smartfon oczywiście zadebiutuje w Chinach i to premiery w tym kraju dotyczy przybliżony termin związany z końcem października lub początkiem listopada. To jednak oznacza, że w Europie urządzenie może pojawić się jeszcze w tym roku. Na przykład w grudniu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Specyfikacja techniczna OnePlus 13 niepełna

OnePlus 13 to flagowiec, który otrzyma konkretne podzespoły. Jego sercem będzie procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego oficjalnej premiery spodziewamy się na początku przyszłego miesiąca. Będzie to potężny czip o dużej wydajności.

Smartfon dostanie 6,8-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości QHD+, zmiennym odświeżaniem obrazu oraz wysokiej jasności maksymalnej. Energię będzie dostarczać bateria o pojemności około 6000 mAh. Spodziewajmy się wsparcia dla szybkiego ładowanie przewodowego oraz bezprzewodowego.

Ponadto OnePlus 13 otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który zostanie przeprojektowany. Główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT808. Natomiast ultraszerokokątny oraz teleobiektyw będą współpracować z 50-megapikselowymi czujnikami IMX882. Kamera ma m.in. obsługiwać potrójny zoom optyczny i z pewnością wniesie różne udoskonalenia względem aparatu z modelu 12 z 2023 r.

Pewne plotki mówią również o obudowie, która może spełniać założenia normy ochronnej IP69. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta. Ceny na chwilę obecną pozostają owiane tajemnicą.

źródło: opracowanie własne