Realme GT8 w drodze. Potężny flagowiec z mocną specyfikacją

Realme GT8 to potężny flagowiec, który znajduje się na etapie opracowywania. Pomimo faktu, że przed nami dopiero premiera modelu GT7. Smartfon ma trafić do oferty w 2025 r. Tymczasem do sieci już teraz wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu Realme GT8, która zwiastuje mocny telefon.

Realme GT8 to smartfon, który zadebiutuje dopiero za około rok. Tymczasem urządzenie właśnie pojawiło się w pierwszych plotkach. Pewnie zapytacie: ale jak to, skoro przed nami dopiero premiera modelu GT7, który to również nie zadebiutuje w krótkim czasie? Już wyjaśniamy.

Realme GT8 z mocną specyfikacją techniczną

Zacznijmy może od tego, kiedy można spodziewać się premiery Realme GT8? Pewne informacje na ten temat przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki. Niestety na debiut trochę sobie poczekamy i nie nastąpi to w krótkim czasie.

Źródło informacji twierdzi, że premiera Realme GT8 ma odbyć się w okolicy pierwszej połowy 2025 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie czy nawet bardziej przybliżonym. Obecnie nie wie tego nawet sam producent i ewentualnie w harmonogramie wydawniczym firmy być może tylko pojawia się konkretny miesiąc przyszłego roku, ale i tak go nie znamy.

Kompletna specyfikacja techniczna flagowca również nie jest znana. Jego sercem ma być procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli najpotężniejszy SoC Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium, którego oficjalna zapowiedź powinna odbyć się w ciągu najbliższych tygodni.

Wyświetlacz modelu Realme GT8 ma być dostarczony przez firmę BOE, która przygotuje go we współpracy z chińską marką smartfonów. Wiemy, że ma to być płaski ekran wykonany w technologii OLED-owej. Jego parametry nie są na razie znane, choć możemy spodziewać się, że będą z półki premium. Mamy również spodziewać się usprawnień obejmujących baterię czy wydajność. Pojemność akumulatora pewnie przekroczy barierę 6000 mAh, ale na razie są to wyłącznie nasze przypuszczenia.

W drodze również smartfon Realme GT7 Neo

Na tym nie koniec nowości, które szykuje marka. Leaker Digital Chat Station wspomniał również o innym smartfonie, który szykuje producent. Jest nim telefon Realme GT7 Neo. Urządzenie ma zadebiutować w podobnym czasie, a więc w pierwszej połowie 2025 r.

Na temat smartfona Realme GT7 Neo wiadomo jednak bardzo niewiele. Jego specyfikacja techniczna jest jeszcze bardziej tajemnicza. Wiemy tylko, że pod obudową ma znaleźć się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli obecny czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. W momencie debiutu tego telefonu będzie to już układ poprzedniej generacji, a więc zacznie trafiać do nieco tańszych urządzeń. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać i domyślamy się, że poznamy je bliżej planowanej prezentacji obu telefonów.

