Google Pixel 9a pozuje na zdjęciach. Tak wygląda nowy smartfon

Google Pixel 9a to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w pierwszej połowie 2025 r. Do debiutu jest jeszcze sporo czasu. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia, które ujawniają nam wygląd modelu Google Pixel 9a. Zarówno z przodu, jak i tyłu obudowy.

Google Pixel 9a nie pojawi się w krótkim czasie. Wszak za nami dopiero premiera modeli 9 i 9 Pro. Na debiut nowego telefonu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia, na których uchwycono nadchodzącego smartfona. Zobaczmy sobie, co na nich widać.

Zdjęcia Google Pixel 9a ujawniają design

Google Pixel 9a to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Telefon został uchwycony na zdjęciach, które prezentują zarówno przód, jak i tył obudowy. Z przodu widać płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Parametry wyświetlacza nie są znane, ale spodziewajmy się panelu OLED-owego o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Kamera smartfona Google Pixel 9a ma dwa obiektywy, które umieszczono na znajomo wyglądającej wyspie. Jednak tym razem jest ona znacznie mniejsza i nie wystaje zbytnio ponad tylną część obudowy. Obok została umieszczona dioda doświetlająca LED. Specyfikacja kamery na razie owiana jest tajemnicą.

Zdjęcia smartfona ujawniają nam również złącza USB C, które umieszczono na spodzie. Obok znajduje się głośnik, mikrofon oraz tacka dla karty SIM. Uchwycone na fotkach urządzenie ma czarny kolor obudowy. Oczywiście do sklepów trafi także kilka innych wariantów, które poznamy z czasem.

Specyfikacja Google Pixel 9a owiana tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna Google Pixel 9a nie jest na razie znana. Jedno jest jednak pewne. Pod obudową telefonu znajdzie się autorski procesor Tensor G4, który trafił także do modeli 9 i 9 Pro. Budzi on pewne kontrowersje, w tym związane z thottlingiem, ale prawdą jest, że do wielu zadań taki czip jest wystarczający. W tym również związanych z obsługą funkcji opartych na AI.

Źródło informacji dodało, że nowy smartfon ma być dostępny w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Wśród nich będzie srebrny. Poza tym wspomina, że premiera telefonu może zostać przyspieszona, jak to było w przypadku urządzeń zaprezentowanych w sierpniu. Mówi się nawet o debiucie przed 2025 r., bo przed końcem obecnego roku. Wcześniej nowe modele z tej serii debiutowały w okolicach majowej konferencji I/O.

Na więcej szczegółów związanych z Google Pixel 9a, w tym jego specyfikacją techniczną przyjdzie nam poczekać. Smartfon skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Co nie zmienia faktu, że sporo informacji poznamy z pewnością jeszcze przed planowaną premierą.

