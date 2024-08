Redmi 14C blisko. Są rendery i częściowa specyfikacja smartfona

Redmi 14C to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Przed nami debiut, który powinien odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Telefon nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci przedostały się rendery Redmi 14C oraz częściowa specyfikacja techniczna. Cena z pewnością będzie atrakcyjna.

Redmi 14C to smartfon, którego debiut jest blisko. To nowy model marki Xiaomi, którego cena będzie niska, ale wyposażenie będzie z niższej półki. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna, która to potwierdza. Mamy również rendery, które prezentują nam wygląd telefonu.

Duży ekran LCD oraz aparat 50 MP

Redmi 14C ma duży ekran LCD ze wcięciem dla kamery do selfie, który ma kształt łezki. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,88 cala oraz rozdzielczości HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz.

Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na okrągłej wyspie wraz z pozostałymi elementami. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Informacje o drugim nie są znane, ale jest to pewnie czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli pewnie robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Cena Redmi 14C będzie atrakcyjna

Cena Redmi 14C nie jest na razie znana, ale możemy spodziewać się, że będzie atrakcyjna. Xiaomi zapewne wprowadzi ten telefon w kwotach zbliżonych do poprzednika, a więc za kilkaset złotych.

Wiemy, że do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Potwierdzają to rendery prasowe. Wśród nich są czarny, oliwkowy i ciekawe wykończenie gradientowe w odcieniu niebieskim.

Bateria 5160 mAh i MediaTek Helio G91

Pod obudową smartfona Redmi 14C znajduje się bateria o pojemności 5160 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Na jednym z boków znajduje się czytnik linii papilarnych.

Za obliczenia ma tu odpowiadać prosty procesor MediaTek Helio G91. Czip będzie zapewne wspomagany przez od 4 do 8 GB pamięci RAM. Na dane możemy spodziewać się 128 GB miejsca, które będzie można rozbudować z użyciem kart microSD. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Redmi 14C – specyfikacja techniczna

6,88-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G91

od 4 do 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 14 z HyperOS

