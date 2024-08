Realme GT7 Pro w przecieku. Specyfikacja smartfona będzie mocna

Realme GT7 Pro to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Choć na premierę jeszcze poczekamy, ale debiut odbędzie się przed 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Za ujawnia nam, że Realme GT7 Pro będzie naprawdę mocny i zaoferuje dużą wydajność oraz możliwości.

Realme GT7 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Przed nami premiera, która powinna odbyć się w listopadzie lub grudniu. Tak więc jeszcze trochę sobie poczekamy. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Nowe informacje obejmują m.in. aparat fotograficzny.

Ekran OLED-owy BOE i Snapdragon 8 Gen 4

Realme GT7 Pro to smartfon, który otrzyma lekko zakrzywiony ekran OLED-owy, który ma pochodzić z fabryk chińskiego BOE. Wiemy, że będzie to wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K oraz dużej jasności. Pozostałe parametry nie są na razie znane, ale spodziewajmy się odświeżania obrazu co najmniej w 120 Hz. Pod ekranem znajdzie się ultrasoniczny czytnik linii papilarnych.

Za obliczenia będzie tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 4. To nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców, którego oficjalna premiera odbędzie się w ciągu najbliższych tygodni. Będzie to bardzo mocny czip o dużej wydajności oraz możliwościach z zakresu przetwarzania zadań opartych na AI. Wczesne benchmarki ujawniły nam, że pod względem mocy zbliża się do układu Apple M3.

Spodziewajmy się również do 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 1 TB miejsca. Snapdragon 8 Gen 4 w pierwszej kolejności ma trafić pod obudowę modeli z serii Xiaomi 15. Później znajdzie się także w smartfonach innych producentów z Chin.

Specyfikacja Realme GT7 Pro obejmuje baterie 6000 mAh

Realme GT7 Pro otrzyma również bardzo pojemną baterię. Będzie to akumulator 6000 mAh, który zapewni długi czas pracy. Poza tym będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W. Oczywiście nie zabraknie również wsparcia dla ładowania bezprzewodowego.

Smartfon ma również potrójny aparat fotograficzny. Nowe informacje związane są z obiektywem peryskopowym. Ma on obsługiwać potrójny zoom optyczny (oraz 120-krotny cyfrowy) i zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony Lytia LYT-600. Całość ma być zamknięta w wodoszczelnej obudowie, która ma być zgodna z normą P68/IP69.

Telefon będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 15, nad którym Google obecnie finalizuje prace. Oczywiście będzie to oprogramowanie z autorską nakładką producenta w postaci UI 6.0.

Pełna specyfikacja techniczna Realme GT7 Pro nie jest na razie znana, ale już szczątkowe informacje ujawniły nam, że smartfon będzie naprawdę konkretny i z pewnością warto na niego czekać. Oczywiście debiut najpierw odbędzie się w Chinach. W Europie pewnie poczekamy do pierwszego kwartału 2025 r.

