Huawei Mate 70 pozuje na zdjęciach. Są też ceny smartfonów

Huawei Mate 70 to seria smartfonów, która zadebiutuje jeszcze w 2024 r. Premiera odbędzie się za kilka miesięcy, a tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, które ujawniają design. Znamy też ceny Huawei Mate 70. Modele Pro oraz RS Ultimate nie będą tanie i trzeba będzie za nie zapłacić całkiem sporo.

Huawei Mate 70, Pro, Pro+ oraz RS Ultimate to cztery nowe smartfony chińskiej marki, których premiera zbliża się coraz większymi krokami. Niedawno jeden z dyrektorów firmy, Yu Chengdong w trakcie konferencji dla deweloperów ujawnił, że debiut serii planowany jest na czwarty kwartał 2024 r. Dokładnego terminu na razie nie ma, ale mamy okazję zobaczyć zdjęcia.

Zdjęcia Huawei Mate 70 ujawniają design

Do sieci przedostały się zdjęcia, które ujawniają nam design nowych telefonów. Na fotkach można dostrzec tył obudowy, których jest schowany pod folią ochronną. Wygląda to na produkcyjne egzemplarze telefonów. Pod względem wzornictwa seria nie wprowadzi większych zmian.

Widzimy, że wyspa dla aparatu fotograficznego umieszczona jest na dużym okręgu, gdzie znajdują się obiektywy oraz inne elementy kamery. Inaczej wygląda to w przypadku modelu Huawei Mate 60 RS Ultimate. Tutaj moduł ma kształt ośmiokąta, jak to było w poprzedniku.

Producent nie postawił więc na większe zmiany wizualne i doszedł do wniosku, że utrzyma dotychczasowy design. Co nie zmienia faktu, że z pewnością zostaną wprowadzone różne udoskonalenia względem poprzednich smartfonów. Pełne specyfikacje techniczne nie są jednak na razie znane. Na pewno można spodziewać się znacznie lepszych aparatów fotograficznych, na co firma kładzie spory nacisk.

Ceny Huawei Mate 70

Przy okazji do sieci przedostały się ceny nowych telefonów. Te nie będą niskie, ale pamiętajmy, że jest to sztandarowo-flagowa linia smartfonów marki, które od kilku lat są dosyć drogie.

Huawei Mate 70 z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 5999 juanów (ok. 3240 zł)

Huawei Mate 70 Pro z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 6999 juanów (ok. 3780 zł)

Huawei Mate 70 Pro+ z 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane – 8999 juanów (ok. 4860 zł)

Huawei Mate 70 RS Ultimate z 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane – 10999 juanów (ok. 5940 zł)

Oczywiście powyższe ceny dotyczą tylko wybranych konfiguracji sprzętowych poszczególnych z nowych smartfonów, których będzie więcej. Tanio nie jest, ale nikt nie mówił, że ma być inaczej. Oczywiście w Europie zapłacimy jeszcze więcej. O ile te telefony trafią na dystrybucji na Starym Kontynencie, bo na razie nic o tym nie wiadomo.

Huawei zapewne ogłosi datę premiery serii Mate 70 bliżej rynkowego debiutu. Na razie wiadomo tylko tyle, że nastąpi to w ostatnim kwartale 2024 r. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

