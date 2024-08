POCO Pad 5G w drodze. Jest częściowa specyfikacja tabletu

POCO Pad 5G to nowy tablet marki. Cena powinna być atrakcyjna, a premiera jest bardzo blisko. Producent ujawnił design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna POCO Pad 5G. Tablet ma 12,1-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

POCO Pad 5G to już kolejny tablet submarki Xiaomi po modelu z Wi-Fi. Premiera urządzenia jest bardzo blisko, bo ma odbyć się za kilka dni. Tymczasem mamy okazję zapoznać się z designem oraz częściową specyfikacją techniczną sprzętu.

12,1-calowy ekran LCD i Snapdragon 7s Gen 2

POCO Pad 5G ma duży ekran LCD o przekątnej 12,1 cala, który oferuje jasność maksymalną na poziomie 600 nitów. Producent potwierdził również adaptacyjne odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz oraz wsparcie dla formatu Dolby Vision. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

Za obliczenia powinien tu odpowiadać procesor Snapdragon 7s Gen 2. Ten sam czip jest w modelu wyłączenie z Wi-Fi, ale wiemy, że wspiera on łączność z sieciami 5G. Spodziewajmy się również 8 GB pamięci RAM oraz co najmniej 256 GB miejsca na dane, ale tych szczegółów producent na razie nie potwierdził.

Premiera POCO Pad 5G blisko

Wiemy, że premiera tabletu POCO Pad 5G odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Producent zdecydował się na debiut 23 sierpnia. Na razie dotyczy to Indii. Ceny nie zostały jeszcze ujawnione, ale pewnie będą atrakcyjne.

Do wyboru będą dwa kolory obudowy. Są to ciemnoniebieski oraz pistacjowy. Design jest bardzo zbliżony do tego, który oferuje wariant z samym Wi-Fi.

Duża bateria oraz głośniki z Dolby Atmos

Pod obudową tabletu POCO Pad 5G znajduje się bateria o pojemności 10000 mAh. Powinna ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Znajdziemy tu także dwa aparaty fotograficzne z 8-megapikselowymi sensorami.

Urządzenie ma też dwa mikrofony oraz cztery głośniki. Wspierają one dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos. Nie zabrakło także klasycznego złącza audio 3,5 mm. Całość zamknięto w obudowie o grubości 7,5 mm, która zapewnia ochronę na poziomie normy IP52. Znana specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

POCO Pad 5G – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 120 Hz o jasności maksymalnej 600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

modem 5G

złącza USB C i audio 3,5 mm

cztery głośniki z Dolby Atmos

IP52

obudowa o grubości 7,5 mm

Android 14 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne