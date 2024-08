Redmi Note 14 blisko. Xiaomi szykuje istotne zmiany

Redmi Note 14 to nowa seria smartfonów Xiaomi, która zbliża się wielkimi krokami. Jakie zmiany szykuje producent? Firma stawia na odświeżony design, który obejmie plecki urządzeń. W telefonach Redmi Note 14 pojawi się przeprojektowany aparat fotograficzny, który zostanie wyśrodkowany na tylnej części obudowy.

Redmi Note 14 to nowa seria smartfonów Xiaomi, która w plotkach pojawia się od jakiegoś czasu. Premiera ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni, choć początkowo telefony zobaczymy tylko w Chinach. Potem również w Europie. Tymczasem do sieci przedostał się render, który prezentuje pewne zmiany szykowane przez markę. Na co się zdecydowano?

Redmi Redmi Note 14 ujawnia zmiany dla aparatu

Smartfony z serii Redmi Note 14 otrzymają przeprojektowany aparat fotograficzny, który zostanie umieszczony na pleckach. Już wcześniej w sieci pojawiały się informacje, jakoby ten element miał się zmienić. Mogliśmy to zobaczyć m.in. na schematach. Planowane zmiany potwierdza render, który został udostępniony przez serwis źródłowy i jest widoczny niżej.

Redmi Note 14 ma przeprojektowany aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami. Widać trzy obiektywy i żaden z nich nie wygląda na peryskopowy. Poza tym znajduje się tu dioda doświetlająca LED.

Wyspa otoczona jest obwódką w srebrnym kolorze. Trzeba przyznać, że całość wygląda całkiem nieźle, choć udostępniony render nie jest w zbyt dobrej jakości. Na jednym z boków obudowy można również dostrzec włącznik oraz przyciski głośności.

Premiera Xiaomi Redmi Note 14 blisko

Wiemy, że Xiaomi planuje zaprezentować smartfony z serii Redmi Note 14 w okolicy września tego roku. Oczywiście najpierw odbędzie się premiera w Chinach i będzie je można kupić w pierwszej kolejności w Państwie Środka. Na dostępność w Europie trzeba będzie poczekać kilka tygodni dłużej.

Kompletne specyfikacje techniczne nie są na razie znane. Wiemy jednak, że Xiaomi w Redmi Note 14 Pro chce zrezygnować z głównego sensora z 200-megapikselową matrycą. W zamian ma pojawić się 50-megapikselowy czujnik. Ekrany to panele OLED-owe, gdzie w droższych modelach spodziewajmy się rozdzielczości obrazu na poziomie 1.5K. Będą to wyświetlacze z okrągłymi wcięciami dla kamery do selfie, które zostaną wyśrodkowane u góry.

Oczywiście wraz z serią Redmi Note 14 powinniśmy spodziewać się także innych udoskonaleń, które obejmą procesory, kamery, baterie czy wykorzystane pamięci. Pełne specyfikacje techniczne pewnie nie zostaną dochowane w tajemnicy do premiery i przedostaną się do sieci jeszcze przed planowanym debiutem. Na ten moment musimy jednak jeszcze chwilę poczekać. Xiaomi na razie nie ogłosiło terminu prezentacji nowych telefonów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: techboilers