Samsung Galaxy A16 5G to kolejny smartfon z lubianej przez Polaków serii. Przemawia za tym przede wszystkim atrakcyjna cena. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna nowego telefonu. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym urządzeniu.

Samsung Galaxy A16 5G ma różne procesory

Samsung Galaxy A16 5G to smartfon, który będzie dostępny z dwoma różnymi procesorami. W zależności od rynku dystrybucji będą to układy MediaTek Dimensity 6300 lub autorski Exynos 1380, który znamy już z modeli A54 i A35. Różnorodność pod tym względem potwierdza nam baza benchmarku Geekbench.

MediaTek Dimensity 6300 znajdzie się w telefonie pochodzącym m.in. z azjatyckiej dystrybucji. SoC składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,4 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2.

Natomiast Exynos 1380 powinien znaleźć się w modelu, który kupimy m.in. w Polsce. Znajdziemy tu połączenie rdzeni CPU Cortex-A78 2,4 GHz oraz Cortex-A55 2,0 GHz, a GPU to Mali-G68 MP5.

Wspomniane procesory są wspomagane w telefonie przez 4 GB pamięci RAM (co potwierdza nam baza benchmarku Geekbench), choć może pojawi się również wariant z 6 GB. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które będzie można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Samsung Galaxy A16 5G otrzyma także potrójny aparat fotograficzny. Dotychczasowe przecieki związane z tym elementem smartfona mówią o głównym obiektywie współpracującym z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny zostanie połączony z 5-megapikselowym czujnikiem, a ostatni to kamera do zdjęć makro 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria pewnie nie ulegnie zmianom i nadal będzie miała pojemność 5000 mAh oraz zapewni wsparcie dla ładowania z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci One UI 6.1.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A16 5G nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A16 5G nie jest na razie znana. Ekran telefonu pozostaje owiany tajemnicą. W poprzedniku umieszczono 6,5-calowy ekran sAMOLED o rozdzielczości Full HD+ i podobnego spodziewajmy się także w nowym telefonie.

Premiera telefonu powinna odbyć się w czwartym kwartale 2024 r. Dokładny termin debiutu nie jest oczywiście znany. Cena również pozostaje tajemnicą, ale w Polsce pewnie będzie to kwota około 600-700 zł.

