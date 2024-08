OnePlus 13R 5G będzie mocny. Wycieka specyfikacja smartfona

OnePlus 13R 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2025 r. Nieco wcześniej zobaczymy jego protoplastę w Chinach. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja modelu Ace 5. W Europie spodziewamy się go pod nazwą OnePlus 13R 5G i nastąpi to trochę później.

OnePlus 13R 5G to smartfon, który zostanie zaprezentowany najpierw w Chinach. Wiemy, że w tym kraju zadebiutuje pod inną nazwą. Będzie to model Ace 5. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Ta zwiastuje nam, że urządzenie będzie ciekawe oraz bardzo mocne.

Ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus 13R 5G, czyli europejski Ace 5 ma dostać ekran AMOLED-owy 8T o przekątnej 6,78 cala. Będzie to wyświetlacz wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel ma być lekko zakrzywiony, co sugeruje leaker Digital Chat Station. Poza tym mamy spodziewać się rozdzielczości 1.5K i z pewnością nie zabraknie także dużej jasności maksymalnej.

Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli obecny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Co prawda w dniu premiery będą już dostępne telefony z czipem Snapdragon 8 Gen 4, który będzie znacznie mocniejszy, ale Ace 5 będzie nieco tańszym telefonem, a wcale nie zaoferuje dużo gorszej wydajności.

Premiera OnePlus 13R 5G na początku 2025 roku

Model Ace 5 (w tym roku firma pominie w numeracji cyferkę 4) zadebiutuje w Chinach w ostatnim kwartale 2024 r. W Europie na to urządzenie poczekamy dłużej. Prawdopodobnie do stycznia lub lutego przyszłego roku. Wtedy odbędzie się globalna premiera smartfona OnePlus 13R 5G oraz jego droższego brata-flagowca z numerkiem 13.

Ceny nie są na razie znane. Dokładny termin premiery również. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie i poznamy je bliżej planowanego debiutu.

Bateria z szybkim ładowaniem i aparat 50 MP

Wiemy również, że OnePlus 13R 5G otrzyma akumulator o dużej pojemności. Pod obudową znajdzie się bateria 6200 mAh, która pewnie wykonana jest w technologii Glacial. Ma ona wspierać szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 100 W.

Ponadto telefon otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Informacje o pozostałych kamerkach nie są na razie znane. Istnieje też prawdopodobieństwo, że obudowa zapewni pyło- i wodoszczelność na poziomie normy IP69. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta.

Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Wraz z modelem Ace 5 zadebiutuje również kolejny flagowiec marki. Jest nim oczywiście OnePlus 13 bez dopisku z R w nazwie. Ten telefon otrzyma Snapdragona 8 Gen 4, lepszy ekran oraz aparat fotograficzny o większych możliwościach.

źródło: opracowanie własne