Realme 13 5G coraz bliżej. Są zdjęcia i specyfikacja smartfona

Realme 13 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami i wkrótce dołączy on do modeli Pro. Świadczy o tym pojawienie się telefonu na stronie urzędu TENAA. Tam udostępniono zdjęcia oraz informacje związane ze specyfikacją techniczną. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym sprzęcie.

Ekran LCD i Snapdragon 6 Gen 1

Realme 13 5G ma płaski ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma przekątną 6,72 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Jest to panel LTPS i spodziewajmy się adaptacyjnego odświeżania obrazu. Panel jest w stanie wyświetlać 16,7 mln kolorów. Więcej parametrów nie podano.

Sercem telefonu jest ośmiordzeniowy procesor, który pracuje z zegarem 2,2 GHz. Prawdopodobnie jest to układ Snapdragon 6 Gen 1, czyli ten sam SoC Qualcomma, który znamy już z modelu 12 Pro. Wykorzystanie go ponownie w nieco tańszym smartfonie z pewnością ma sens. Producent bierze pod uwagę różne konfiguracje sprzętowe. Mają one po 6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM i 128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane. Oczywiście w ofercie pojawi się tylko kilka i raczej będą to te niższe z wymienionych.

Cena Realme 13 5G nieznana

Cena Realme 13 5G nie jest na razie znana, ale możemy być pewni, że będzie atrakcyjna. Do czego zresztą marka nas przyzwyczaiła. Dam design telefonu został utrzymany w typowym wzornictwie dla całej serii, który wyróżnia się przede wszystkim aparatem umieszczonym na okrągłej wyspie.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Skoro już jesteśmy przy aparacie fotograficznym, to Realme 13 5G ma zestaw składający się z dwóch obiektywów. Główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Drugim jest kamerka 2 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 16 megapikseli.

Energię w urządzeniu dostarcza bateria o pojemności nominalnej 4880 mAh (na pudełku pewnie będzie informacja o 5000 mAh). Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme 13 5G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1800 × 2400 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 g

165,6 × 76,1 × 7,79 mm

Android 14 z nakładką producenta

