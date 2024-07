Nothing Phone 2a Plus blisko. Częściowa specyfikacja potwierdzona

Nothing Phone 2a Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się na dniach. Producent przerwał milczenie i ujawnił pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną nowego telefonu. Pod obudową Nothing Phone 2a Plus znajdzie się inny procesor względem czipu, który umieszczono w modelu z marca 2024 r.

Nothing Phone 2a Plus to smartfon, który zapowiedź odbyła się wcześniej w tym miesiącu. Premiera została zaplanowana na końcówkę lipca i producent zaczyna podgrzewać atmosferę. Pełna specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest znana, ale firma podała pierwsze szczegóły. Czego się dowiadujemy?

Nothing Phone 2a Plus z procesorem MediaTek Dimensity 7350 Pro

Okazuje się, że zmianie względem smartfona z marca br. ulegnie procesor. W telefonie sprzed kilku miesięcy umieszczono czip MediaTek Dimensity 7200 Pro. W nowym znajdzie się szybszy SoC o nazwie Dimensity 7350 Pro. Czy różnią się oba układy?

MediaTek Dimensity 7350 Pro to czip wykonany w 4-nm procesie TSMC, który będzie ulepszoną wersją układu 7350. Wiemy, że otrzyma osiem rdzeni CPU, w tym dwa Arm Cortex-A715 pracujące z częstotliwością do 3 GHz. Producent twierdzi, że w ten sposób Nothing Phone 2a Plus zapewni około 10 proc. lepszą wydajność.

Następnie mamy inny układ GPU. Jest nim Mali-G610 MC4 taktowany zegarem do 1,3 GHz. Tutaj powinniśmy spodziewać się około 30 proc. wzrostu wydajności, a więc już mocno odczuwalnego. Powyższa grafika ujawnia nam także 12 GB RAM-u, który będzie mógł być zwiększony o dodatkowe 8 GB poprzez pamięć wirtualną.

MediaTek Dimensity 7350 Pro wspiera ponadto format HDR10+ i 5G. Nie brakuje również obsługi W-Fi 6 czy Bluetooth 5.3. Czego jeszcze można spodziewać się po nowym telefonie marki Nothing?

Pełna specyfikacja techniczna Nothing Phone 2a Plus nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna Nothing Phone 2a Plus nie jest na razie znana. Możemy jednak się domyślać, że poza wspomnianym procesorem MediaTek Dimensity 7350 Pro większych różnic w wyposażeniu względem modelu z marca nie będzie. Jeśli tak, to spodziewajmy się również zbliżonego designu.

Nothing Phone 2a bez dopisku Plus, który został dodany do oferty w marcu, ma 6,7-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy 128 lub 256 GB miejsca na dane. Natomiast energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh.

Smartfon ma również podwójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami 50 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie współpracuje z 32-megapikselowym czujnikiem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Premiera nowego telefonu ma odbyć się 31 lipca. Ceny nie są na razie znane, ale pewnie będą ciut wyższe w porównaniu do modelu sprzed kilku miesięcy. Nie powinny to być jednak zbyt duże różnice.

