Xiaomi 14T Pro otrzyma taki aparat. Wycieka specyfikacja kamery

Xiaomi 14T Pro to przebrandowany smartfon Redmi K70 Ultra, który niedawno debiutował w Chinach. Dowiadujemy się, że otrzyma nieco inny aparat fotograficzny. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja kamery Xiaomi 14T Pro i producent wymieni główny sensor na inny. Co ulegnie zmianie?

Xiaomi 14T Pro to smartfon, którego premiery spodziewamy się za kilka tygodni. Wiemy, że będzie to przebrandowany model Redmi K70 Ultra z Chin. W zasadzie niemal pełna specyfikacja techniczna będzie więc bez zmian. Pojawią się jednak pewne drobne różnice i dowiadujemy się, że mają one objąć aparat fotograficzny telefonu. Co ulegnie zmianie?

Xiaomi 14T Pro otrzyma nieco inny aparat

Redmi K70 Ultra ma aparat fotograficzny, który ma główny sensor Sony IMX906. Okazuje się, że w modelu Xiaomi 14T Pro ten czujnik się nie pojawi i zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem. Będzie to 50-megapikselowy Omnivision OV50H typu 1/1.3″. Ten sam znajduje się we flagowcach Honor Magic6 Pro oraz Huawei Pura 70.

Specyfikacja techniczna kamery modelu Xiaomi 14T Pro obejmuje również obiektyw ultraszerokokątny, który ma współpracować z 13-megapikselowym sensorem Omnivision OV13B oraz teleobiektyw połączony z 50-megapikselowym czujnikiem Samsung S5KJN1.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 14T Pro

Poza tym specyfikacja techniczna Xiaomi 14T Pro nie ma odbiegać od tego, co znamy ze smartfona Redmi K70 Ultra. Telefon ma 6,67-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Wyświetlacz oferuje również jasność maksymalną na poziomie 4000 nitów i ściemnianie PWM z częstotliwością 3840 Hz.

Za obliczenia ma tu odpowiadać bardzo mocny czip MediaTek Dimensity 9300+ (w modelu bez dopisku Pro będzie to SoC Dimensity 8300), który będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności 5500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W.

Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką HyperOS.

Premiera pewnie we wrześniu

Spodziewajmy się, że Xiaomi wprowadzi na rynki globalne modele z serii 14T w okolicy września. Wraz z nimi w Europie może zadebiutować składany smartfon Mix Flip, który to również w zeszłym tygodniu został zaprezentowany w Chinach. To pierwszy tego typu telefon w ofercie firmy, który jest naprawdę udany. Pozostaje wierzyć, że za jakiś czas będzie go można kupić również w Polsce. Dokładny termin premiery nowości marki nie jest znany i na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

źródło: opracowanie własne