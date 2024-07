OnePlus Open 2 otrzyma ciekawą nowość. Na smartfona warto czekać

OnePlus Open 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w 2025 r. Na urządzenie warto jednak poczekać. Producent szykuje ciekawą nowość. W telefonie OnePlus Open 2 ma znaleźć się bateria z ciekawą technologią, co pozwoli znacząco zwiększyć jej nominalną pojemność.

OnePlus Open 2 to składany smartfon, który nie zadebiutuje w krótkim czasie. Plotki mówią o tym, że premiera urządzenia odbędzie się dopiero w 2025 r. Czy warto czekać? Nowe informacje na temat tego telefonu, które związane są z baterią zakładają, że z pewnością tak. Producent zdecydował się na implementację ciekawej technologii, którą wykorzystano już w modelu Ace 3 Pro. Co to za rozwiązanie?

OnePlus Open 2 z baterią Glacier

Składany smartfon ma być pierwszym tego typu urządzeniem, które otrzyma baterię wykonaną w technologii Glacier. Firma wykorzystała to rozwiązanie po raz pierwszy w modelu Ace 3 Pro, który kilka tygodni temu debiutował w Chinach. Podobne plany wiąże z nadchodzącym flagowcem z serii 13.

Bateria mająca trafić pod obudowę modelu OnePlus Open 2 ma mieć pojemność aż około 6000 mAh! W przypadku składanych smartfonów to naprawdę dużo, bo tego typu konstrukcje zazwyczaj dostają akumulatory o pojemności poniżej 5000 mAh. Jej zwiększenie o około 1000 mAh pozwoli na znaczne wydłużenie czasu pracy na jednym naładowaniu.

Bateria Glacier powstała we współpracy z firmą CATL i technologia została zaprezentowana w czerwcu tego roku. Rozwiązanie trafiło pod obudowę modelu Ace 3 Pro i był to akumulator o pojemności aż 6100 mAh. Ponadto zapewniono wsparcie dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 100 W. To pozwala naładować baterię do pełna w ciągu zaledwie 36 minut.

Pełna specyfikacja OnePlus Open 2 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu OnePlus Open 2 nie jest na razie znana. Składany smartfon skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Wiemy jednak, że pod jego obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 i to by tłumaczyło premierę dopiero w pierwszej połowie 2025 r.

Oczywiście spodziewajmy się licznych udoskonaleń obejmujących różne obszary smartfona, w tym ekrany czy aparaty fotograficzne. Producent z pewnością skupi się na ulepszeniach i te sprawią, że urządzenie będzie jeszcze lepsze względem poprzedniej generacji.

Informacje o opóźnionej premierze składanego smartfona pojawiały się już wcześniej. Przekazał leaker Max J., który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Coś więc z pewnością jest na rzeczy. Podobnie jest z kolejną generacją smartwatcha firmy. Mowa o OnePlus Watch 3, który to również ma pojawić się w ofercie dopiero w 2025 r. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły.

