HMD View w przecieku. Jest częściowa specyfikacja smartfona

HMD View to nowy smartfon fińskiej marki, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, jak wygląda smartfon HMD View oraz co zaoferuje pod kątem wyposażenia. Debiut z pewnością jest nieodległy.

HMD View to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do oficjalnej premiery. Marka idzie za ciosem i przygotowuje się do wprowadzenia do oferty nowego urządzenia. Ma to nastąpić za około dwa tygodnie — w okolicy 19 lipca. Tymczasem do sieci przedostały się pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną. Mamy również rendery ujawniające design.

Snapdragon 6s Gen 3 i ekran OLED-owy

Sercem telefonu HMD View jest procesor Snapdragon 6s Gen 3. Jest to SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Układ składa się z ośmiu rdzeni CPU i jest to połączenie dwóch Cortex-A78 taktowanych zegarem 2,3 GHz oraz sześciu Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz. GPU to Adreno 619. Nie zabrakło również czipu FastConnect 6200, który odpowiada za łączność bezprzewodową. Obsługuje on Wi-Fi 5 (802.11ac) oraz Bluetooth 5.2. Wiemy, że procesor ma być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM w postaci kości LPDDR4x. Natomiast na dane spodziewamy się 128 lub 256 GB miejsca.

Telefon ma również ekran OLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Więcej parametrów wyświetlacza nie jest znanych, ale pewnie jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Spodziewajmy się także odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz.

Podwójny aparat i bateria 4700 mAh

HMD View ma również podwójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Producent umieścił tu dwa obiektywy, z których główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu). Informacje o tym drugim nie są znane. Podobnie jest w przypadku przedniej kamerki do selfie.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 4700 mAh. Prędkość ładowarki nie jest znana. Wiemy, że do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne. Są to czarny oraz szary i fioletowy, które widać na załączonym wyżej renderze. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna będzie niżej.

HMD View – specyfikacja techniczna

Ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP z OIS

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14

