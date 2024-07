OnePlus 13 otrzyma taki aparat. Kamerę czekają zmiany

OnePlus 13 to flagowiec, którego premiera odbędzie się pod koniec 2024 r. Jaki aparat fotograficzny otrzyma nowy smartfon? Kamera przejdzie zmiany i nie są one związane wyłącznie ze specyfikacją techniczną. W OnePlus 13 pojawi się przeprojektowany aparat, który poniekąd ma przypominać rozwiązania z poprzedników.

OnePlus 13 to flagowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Nastąpi to jesienią 2024 r. i wiemy, że będzie to jeden z pierwszych telefonów na rynku z czipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Jaki aparat fotograficzny otrzyma ten model? Nowe szczegóły na ten temat ujawnił leaker Yogesh Brar.

Jaki aparat fotograficzny otrzyma OnePlus 13?

Jeśli cofniemy się kilka tygodni wstecz, to być może część z was pamięta, że ten same leaker w maju udostępnił grafikę widoczną niżej. Tak, po lewej stronie mamy schemat plecków smartfona OnePlus 13 w ogólnym zarysie i bez szczegółów. Widać jednak, że aparat fotograficzny zostanie przeprojektowany.

OnePlus 13 otrzyma moduł kamery, który wizualnie przypomina to, co znamy z flagowców marki Oppo. Tym razem aparat fotograficzny zostanie umieszczony na wyspie w kształcie okręgu i będzie on symetryczny. Nie wiem, jakie dokładnie elementy mają się tu pojawić, bo tego na grafice nie widać. Wiadomo jednak, że obiektywy będą trzy.

Kamera OnePlus 13 ma trzy obiektywy

Wspomniana wyspa w kształcie okręgu z modelu OnePlus 13 ma mieścić trzy obiektywy, z których jeden zapewne będzie peryskopowy. Brar powrócił z nowymi informacjami związanymi z kamerą telefonu i tym razem są to szczegóły związane ze specyfikacją techniczną aparatu. Czego się dowiadujemy?

Firma zdecydowała się tym razem na trzy sensory, które dostarczy Sony i wszystkie z nich są z linii Lytia. Główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapiselowym LYT808. Pozostałe dwa to LYT600. Źródło informacji twierdzi, że to dobra decyzja z dwóch powodów. Po pierwsze producent uzyska w ten sposób jednolitość. Po drugie konfiguracja wydaje się być rozsądna.

Oczywiście wszystko wyjdzie w praniu. Tego typu połączenie może być rzeczywiście dobre, ale czy OnePlus wykorzysta w pełni jego potencjał? O tym przekonamy się dopiero z czasem. Firma z pewnością będzie chciała na tym polu uzyskać lepsze rezultaty i w ten sposób zbliżyć się do konkurencji, ale czy to się uda, to okaże się dopiero po premierze.

Debiut smartfona OnePlus 13 ma odbyć się jesienią. Oczywiście dotyczy to chińskiego rynku, gdzie urządzenie zostanie wprowadzone do oferty w pierwszej kolejności. Prezentacja powinna odbyć się w okolicy listopada. Najpóźniej powinno to nastąpić w pierwszej połowie grudnia. W Europie pewnie poczekamy do pierwszego kwartału 2025 r., co warto mieć na uwadze.

