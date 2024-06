Xiaomi 15 Pro coraz bliżej. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

Xiaomi 15 Pro to pierwszy flagowiec, który otrzyma czip Snapdragon 8 Gen 4. Smartfon zapowiada się na mocnego przeciwnika, co potwierdza częściowa specyfikacja techniczna telefonu krążąca po sieci. Niestety producent planuje pozbawić Xiaomi 15 Pro pewnego rozwiązania znanego z poprzednika. Obejmuje to aparat.

Xiaomi 15 Pro to potężny flagowiec, którego premiera ma odbyć się wczesną jesienią. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem ponownie związane ze specyfikacją techniczną telefonu. Smartfon zapowiada się naprawdę ciekawie i z pewnością jest na co czekać. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Częściowa specyfikacja Xiaomi 15 Pro ujawnia mocnego smartfona

Xiaomi 15 Pro to pierwszy flagowiec, który ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 4. Jest to potężny czip Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium, który oferuje bardzo dużą wydajność. Potwierdzają to wczesne benchmarki układu, które znaleziono w sieci.

Snapdragon 8 Gen 4 w pierwszej kolejności trafi do nowych smartfonów chińskiej marki, co jest wynikiem współpracy nawiązanej pomiędzy Qualcommem a Xiaomi. Już od kilku lat wszystkie najnowsze Snapdragony najpierw debiutują w telefonach premium tego producenta. Dopiero później trafiają pod obudowy innych i w tym roku będzie podobnie.

Aparat fotograficzny Xiaomi 15 Pro bez pewnej funkcji

Dowiadujemy się jednak, że aparat fotograficzny modelu zostanie pozbawiony pewne funkcji, która jest w poprzedniku. Mowa o obiektywie ze zmiennym światłem przysłony. W zamian producent planuje zaimplementować większy sensor z 50-megapikselowym czujnikiem, co również powinno przełożyć się na możliwość robienia lepszych zdjęć.

Wiemy również, że z 50-megapikselowym sensorem zostanie połączony teleobiektyw. Ta kamera ma obsługiwać m.in. potrójny zoom optyczny. Źródło informacji wspomina także o większej baterii. Jej pojemność nie jest znana, ale będzie to więcej od 5000 mAh. Akumulator będzie oczywiście wspierać szybkie ładowanie. Pewnie z użyciem ładowarki o mocy 120 W lub szybsze.

Na koniec dowiadujemy się, że flagowiec dostanie wysokiej klasy ekran. Zostanie on wykonany w technologii OLED-owej i pod nim zostanie schowany ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Wyświetlacz ma być lekko zakrzywiony, ale jego przekątna nie jest znana. Wiadomo jednak, że obraz będzie prezentowany w rozdzielczości 2K.

Premiera Xiaomi 15 Pro jesienią

Flagowiec Xiaomi 15 Pro zostanie zaprezentowany wczesną jesienią. Powinno to nastąpić niedługo po prezentacji Snapdragona 8 Gen 4. Dokładny termin nie jest na razie znany. Oczywiście debiut dotyczy Chin. W zasadzie to nie ma pewności, że telefon w ogóle trafi do Europy. W przypadku poprzedniej serii producent zdecydował się na wprowadzenie na rynki europejskie tylko tańszego modelu 14 bez dopisku Pro.

