Samsung Galaxy A06 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A06 to smartfon, który zostanie wprowadzony do oferty pewnie w drugiej połowie 2024 r. Na jego temat wiadomo obecnie niewiele, choć można przypuszczać, że cena urządzenia będzie niska. Pojawiła się jednak częściowa specyfikacja techniczna modelu.

Samsung Galaxy A06 w benchmarku Geekbench

Smartfon Samsung Galaxy A06 został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench i to właśnie stąd pochodzi najwięcej informacji związanych ze specyfikacją techniczną telefonu. Dowiadujemy się, że pod obudową znajduje się ten sam procesor, który jest w poprzedniej generacji telefonu. Co to za czip?

Baza Geekbench ujawnia nam, że smartfon Samsung Galaxy A06 pod obudową skrywa procesor MediaTek Helio G85. Ten sam SoC znajduje się w modelu A05 i składa się on z ośmiu rdzeni CPU. Jest to połączenie Arm Cortex-A75 taktowanych zegarem 2,0 GHz oraz Cortex-A55 pracujących z częstotliwością do 1,8 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G52 MC2 taktowany zegarem do 1 GHz. Procesor ma też wbudowany kontroler pamięci RAM typu LPDDR4x (do 8 GB) i obsługuje kości eMMC 5.1.

Z informacji ujawnionych przez Geekbench wynika, że wspomniany czip MediaTek Helio G85 jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Takie połączenie pozwoliło na uzyskanie w benchmarku wyników w postaci 1644 punktów w teście jednego oraz 5326 dla wielu rdzeni. Są to więc osiągi podstawowe, ale pamiętajmy, że ten smartfon będzie propozycją z niższej półki cenowej.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A06 nieznana

Oczywiście kompletna specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest jeszcze znana. Samsung Galaxy A06 to budżetowy model, a więc jego wyposażenie będzie proste. Niedawno to urządzenie znaleziono także w bazie Wi-Fi Alliance. Tam doszukano się, że telefon wspiera łączność bezprzewodową w standardzie 802.11ac w zakresie 2,4 i 5 GHz. Natomiast baza Geekbench potwierdza nam, że całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta, czyli One UI 6.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Spodziewajmy się jednak, że smartfon otrzyma ekran ze wcięciem w postaci łezki i rozdzielczości HD+. Natomiast aparaty fotograficzne będą bardzo podstawowe. Energię pewnie dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh, która nie będzie wspierać zbyt szybkiego ładowania.

źródło: opracowanie własne