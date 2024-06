OnePlus Pad Pro blisko. Jest design i specyfikacja tabletu

OnePlus Pad Pro to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera może być bardzo blisko. Do sieci przedostał się render prasowy, który ujawnia design. Częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Pad Pro również jest znana. Urządzenie będzie mocne i otrzyma pod obudową czip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus Pad Pro to tablet, który niedawno był certyfikowany i wtedy poznaliśmy plany marki związane z tym urządzeniem. Debiut odbędzie się już na dniach, bo sprzęt zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Producent ujawnił design i znana jest częściowa specyfikacja techniczna sprzętu.

Design tablet OnePlus Pad Pro

Producent udostępnił na łamach własnych kont społecznościowych w Chinach render, który ujawnia design OnePlus Pad Pro i urządzenie wyglądać dosyć znajomo. Zachowano typowe krągłości znane z poprzednich modeli marki.

Tablet OnePlus Pad Pro

Tablet ma być dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Widzimy, że będzie to jasnozielony oraz szary. Z tyłu obudowy umieszczono pojedynczy aparat fotograficzny na charakterystycznej wyspie w kształcie okręgu, gdzie znajduje się również dioda doświetlająca LED. Wykorzystano tu 13-megapikselowy czujnik.

OnePlus Pad Pro otrzyma również dedykowane akcesoria. Wśród nich jest specjalny rysik, który pozwoli na pracę z ekranem. Drugim dodatkiem jest etui z klawiaturą, która obsługuje łączność z użyciem NFC. Oba gadżety również są widoczne na udostępnionej przez producenta grafice.

Specyfikacja tabletu OnePlus Pad Pro mocna

Kompletna specyfikacja tabletu nie jest znana, ale na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Urządzenie ma procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny czip, który znajduje się obecnie w najmocniejszych smartfonach. Ma on być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Ekran OnePlus Pad Pro ma mieć przekątną na poziomie 12,1 cala oraz rozdzielczość 3K. Poza tym spodziewajmy się odświeżania obrazu z częstotliwością na poziomie 144 Hz. Bateria ma pojemność 9510 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Przednia kamerka ma 8-megapikselowy sensor, a tylny aparat fotograficzny 13-megapikselowy czujnik. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Premiera odbędzie się 27 czerwca i wtedy też zobaczymy smartwatcha Watch 3. Wtedy poznamy ceny, które na razie owiane są tajemnicą. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

12,1-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 3K

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 9510 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

Android z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne