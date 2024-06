Infinix XPAD w drodze. To pierwszy tablet lubianej marki

Infinix XPAD to pierwszy tablet marki, która na rynku smartfonów szybko zdobyła sobie zaufanie klientów. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową X1101B i jego premiera musi być blisko. Specyfikacja techniczna tabletu na razie owiana jest tajemnicą. Spodziewajmy się, że cena Inifnix XPAD będzie bardzo atrakcyjna.

Infinix XPAD to pierwszy tablet popularnego producenta smartfonów. Plany marki ujawnił jeden z serwisów branżowych, który znalazł dowody na istnienie sprzętu. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową X1101B. Co wiemy o tym urządzeniu?

Specyfikacja techniczna tabletu Infinix XPAD na razie owiana jest tajemnicą. Wiemy jednak, że urządzenie poza łącznością poprzez Wi-Fi i Bluetooth, ma również posiadać zintegrowany modem LTE, który zapewni wsparcie dla sieci komórkowych. Poza tym spodziewajmy się wyposażenia z nieco niżej półki cenowej. Marka będzie pewnie chciała powalczyć o klientów na rynku tańszych tabletów.

Cena tabletu Infinix XPAD zapewne atrakcyjna

Spodziewajmy się, że cena Infinix XPAD nie będzie wygórowana. Przeciwnie, bo powinna być atrakcyjna i to pozwoli marce na powalczenie o klientów. Wszak na rynku tabletów będzie ona dopiero debiutowała i nie musi to być proste zadanie. Smartfony producenta również kojarzone są z atrakcyjnym stosunkiem możliwości do cen i w tym przypadku powinno być podobnie.

