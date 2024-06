Samsung Galaxy S24 FE pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, które ujawniają design urządzenia. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy S24 FE również jest znana. Zobaczmy sobie, co ten smartfon ma zaoferować.

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jak ma wyglądać? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliły nam rendery, które stworzył Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. W ten sposób możemy zobaczyć design telefonu. Przy okazji do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S24 FE ujawniają design

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, który wizualnie nawiązuje do pozostałych modeli z serii S24, które wprowadzono do oferty już wcześniej. Potwierdzają to rendery opracowane przez leakera Onleaks. Z przodu widzimy płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że ma on przekątną 6,55 cala.







Smartfon Samsung Galaxy S24 FE

Pozostałe parametry ekranu nie są na razie znane. Możemy być jednak pewni, że jest to wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość to najpewniej Full HD+. Spodziewajmy się również jasności maksymalnej na poziomie 2600 nitów czy szkła ochronnego Corning Gorilla Glass Victus 2.

Rendery ujawniają również znajomo zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Umieszczono je w wystających pierścieniach. Kompletna specyfikacja techniczna kamery nie jest znana. Spodziewajmy się jednak, że główny sensor to 50-megapikselowy czujnik.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 FE

Kompletna specyfikacja techniczna nowego smartfona nie jest na razie znana. Na jego temat wiadomo jednak coraz więcej. Pod obudową znajdzie się autorski procesor Exynos 2400. Na wybranych rynkach Samsung Galaxy S24 FE powinien być sprzedawany z czipem Snapdragon 8 Gen 3 dostarczonym przez Qualcomma. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Możliwe, że opcjonalnie pojawi się wariant z 12 GB RAM-u. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Wiemy również, że Samsung Galaxy S24 FE ma wymiary 162 × 77,3 × 8 mm, co również ujawnił Hemmerstoffer. Telefon ma więc ciut cieńszą obudowę w porównaniu do poprzednika. Urządzenie otrzyma również W-Fi 802.11be, Bluetooth 5.4 czy moduł NFC. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida z nakładką One UI. Rozmiar baterii nie jest znany.

Premiera smartfona powinna odbyć się dopiero za kilka miesięcy. Pewnie nastąpi to w okolicy września. Cena nie jest znana, choć pewnie pod tym względem telefon również będzie zbliżony do poprzednika. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać, choć zapewne poznamy je jeszcze przed rynkowym debiutem.

