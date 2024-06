Oppo Reno12 Pro w wersji global blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

Oppo Reno12 Pro 5G to smartfon, którego premiera w wersji global odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. W trakcie specjalnego wydarzenia na Ibizie, które zaplanowano na 18 czerwca. W Chinach debiut odbył się w maju. Nowe telefony kupimy również w Polsce. Tymczasem sprzęt nie został dochowany w tajemnicy do premiery i do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna modelu.

Ekran AMOLED i MediaTek Dimensity 7300-Energy

Oppo Reno12 Pro ma ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, który oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1200 nitów, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.







Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy. To 8-rdzeniowy SoC, którego szybsze rdzenie CPU pracują z częstotliwością do 2,5 GHz. GPU to ARM Mali G615. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1. Nie zabrakło też czytnika kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Oppo Reno12 Pro w wersji global nieznana

Cena Oppo Reno12 Pro w Europie nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że producent szykuje dwa warianty kolorystyczne obudowy. Klienci mogą również liczyć na długi czas wsparcia w postaci aktualizacji.

Producent zamierza zapewnić 48 miesięcy wsparcia w postaci aktualizacji Androida. To daje nam cztery lata.

Aparat 50 MP i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny modelu Oppo Reno12 Pro ma również potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw oraz teleobiektyw współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast ultraszerokokątny został połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 50 megapikseli.

Oppo Reno12 Pro w wersji global (fot.: X.com/RAIHAN HAN)

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC o mocy 80 W. Producent deklaruje, że pełne naładowanie odbywa się 46 minut. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką ColorOS. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Reno12 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1200 nitów

procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

obudowa zgodna z normą IP65

stereofoniczne głośniki

183 g

Android 14 z ColorOS

