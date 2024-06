Realme GT7 Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Realme GT7 Pro to nadchodzący flagowiec marki. Przed nami premiera modelu GT6, a tymczasem do sieci przedostały się informacje związane ze specyfikacją techniczną kolejnego telefonu. Smartfon Realme GT7 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla urządzeń z półki premium.

Realme GT7 Pro to następca modelu GT6, którego premiera dopiero przed nami. Tymczasem chińska marka nie zwalnia i w planach ma już następnego flagowca. Będzie to mocne urządzenie z wyposażeniem z półki premium. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona i ta zapowiada się naprawdę bardzo obiecująco. Czego powinniśmy się spodziewać?

Realme GT7 Pro z czipem Snapdragon 8 Gen 4

Pierwsze plotki o modelu Realme GT7 Pro przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości nie raz serwował nam sprawdzone informacje z obozów różnych producentów telefonów.

Smartfon ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 4. Jest to SoC kolejnej generacji dla flagowców z Androidem, który Qualcomm zaprezentuje wczesną jesienią. Potem na rynek zaczną trafiać pierwsze telefony z tym czipem i wiemy, że w pierwszej kolejności układ znajdzie się w modelach z serii Xiaomi 15.

Snapdragon 8 Gen 4 to potężny procesor dla smartfonów. Wczesne benchmarki ujawniły, że oferuje wydajność zbliżoną do czipu Apple M3. Wraz z tym procesorem telefony z Androidem otrzymają nowe możliwości, również pod kątem zadań opartych na sztucznej inteligencji czy pod kątem mobilnej rozgrywki. Z pewnością jest na co czekać.

Specyfikacja Realme GT7 Pro mocna

Wspomniany Snapdragon 8 Gen 4 w nowym flagowcu ma być wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się nawet 1 TB miejsca. Natomiast energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5500 mAh lub większej. Możliwe, że będzie to nawet 6000 mAh i nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania.

Realme GT7 Pro otrzyma również konkretny aparat fotograficzny. Wiemy, że teleobiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Kamera obsłuży 3-krotny zoom optyczny. Ekran to panel OLED LTPO o rozdzielczości 1.5K. Całość powinna pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta. Premiera odbędzie się pewnie jesienią. Więcej szczegółów nie jest na razie znanych i trzeba będzie na nie jeszcze poczekać. Niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

ekran OLED LTPO o rozdzielczości 1.5K

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

16 GB pamięci operacyjnej RAM

do 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny z teleobiektywem 50 MP i 3-krotnym zoomem

bateria o pojemności co najmniej 5500 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 15

