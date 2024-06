Redmi A3x to niedrogi smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się w ujęciu globalnym. Specyfikacja techniczna nowego telefonu jest bardzo podstawowa. To jednak sprawi, że cena Redmi A3x może być naprawdę niska. Urządzenie ma prosty procesor Unisoc T603 oraz 6,71-calowy ekran Dot Drop HD+.

Redmi A3x to niedrogi smartfon Xiaomi, który debiutuje na rynkach globalnych. Odbyło się to bez większego rozgłosu, gdyż telefon skierowany jest do mniej wymagających klientów, dla których cena ma większe znaczenie od wyposażenia. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia i ile trzeba za nie zapłacić.

Ekran Dot Drop i prosty aparat

Redmi A3x ma ekran LCD o nazwie Dot Drop, który ma wcięcie dla kamery w postaci łezki. Jest to 6,71-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1650 × 720 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Jasność maksymalna to 500 nitów. Ponadto wspiera on ściemnianie DC.

Aparat fotograficzny smartfona jest bardzo podstawowy, choć wizualnie prezentuje się całkiem ciekawie. Główny obiektyw ze światłem f/2.0 został połączony z 8-megapikselowym sensorem. Natomiast pomocniczy oferuje rozdzielczość QVGA (248 × 328 pikseli). Przednia kamerka do selfie umożliwia robienie zdjęć w jakości do 5 megapikseli.

Cena Redmi A3x będzie atrakcyjna

Cena Redmi A3x nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że będzie bardzo atrakcyjna. W zasadzie będzie to jeden z najtańszych smartfonów w ofercie Xiaomi, za który trzeba będzie pewnie zapłacić około 100 euro.

Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne. Są to czarny, biały oraz zielony, które widać na załączonym wyżej renderze. Dostępność poszczególnych opcji będzie pewnie zależna od konkretnych rynków.

Procesor Unisoc i bateria 5000 mAh

Za obliczenia w modelu Redmi A3x odpowiada prosty procesor Unisoc T603. W zasadzie jest to już mocno przestarzały SoC z ośmioma rdzeniami CPU, które pracują z zegarem do 1,8 GHz i został wykonany w 22-nm litografii. Czip jest wspomagany przez 3 lub 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Jej ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki o mocy do 10 W, a więc nie ma tu wsparcia dla szybkiego ładowania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Redmi A3x – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor Unisoc T603

3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM tyou LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 8 MP + QVGA

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 14

źródło: opracowanie własne