OnePlus Watch 3 coraz bliżej. Taki design ma smartwatch

OnePlus Watch 3 to smartwatch, na którego premierę być może jeszcze trochę sobie poczekamy. Wskazują na to ostatnie przecieki. Co nie zmienia faktu, że producent pracuje nad tym urządzeniem i małymi krokami przybliża się do rynkowego debiutu. Zegarek jest już certyfikowany i dostrzeżono go na stronie jednego z chińskich urzędów.

Design smartwatcha OnePlus Watch 3

Smartwatch OnePlus Watch 3 został dostrzeżony na stronie chińskiego MIIT, gdzie przechodzi proces certyfikacji. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową OPWW234. Poprzednia generacja zegarka marki ma kryptonim OPWWE231, a więc jest niemal pewnym, że mamy tu do czynienia z jego następcą.

Na stronie urzędu pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna, ale o tym za chwilę. Udostępniono również zdjęcie widoczne poniżej. Tak, to OnePlus Watch 3 w pełnej krasie. Niestety fotka jest w niskiej rozdzielczości i trzeba wytężyć wzrok.

Widzimy, że marka ponownie postawiła na design oparty na okrągłej kopercie, w której najpewniej znajduje się wyświetlacz AMOLED-owy. Wygląd jest nieco inny. Na jednym z boków widać dwa przyciski i mają one (co najmniej jeden z nich) inny kształt względem obecnej generacji sprzętu. Ten płaski stał się bardziej wypukły. Smartwatch wygląda ciekawie.

Częściowa specyfikacja OnePlus Watch 3

Pełna specyfikacja techniczna nowego zegarka nie jest znana. Na stronie MIIT można znaleźć jednak pewne szczegóły. Te obejmują m.in. baterię. Pod obudową OnePlus Watch 3 znajdzie się akumulatorek o pojemności 500 mAh. Wiemy, że będzie go można ładować z użyciem ładowarki o mocy 10 W.

Zegarek ma ponadto wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami LTE oraz eSIM. Całość ma pracować pod kontrolą platformy Wear OS, jak to było w przypadku poprzednika. Więcej szczegółów nie jest na razie znanych.

Ekran to pewnie około 1,4-calowy wyświetlacz AMOLED-owy, który może wyróżniać się dużą jasnością. Pod obudową znajdzie się pewnie czip Qualcomma, ale nie musi to być Snapdragon W5 Gen 1. Możliwe, że będzie to już druga generacja tego procesora, która to jednak na razie nie została jeszcze zapowiedziana. Nie zabraknie też pewnie modułów Bluetooth 5.4 czy NFC.

OnePlus Watch 2 to bardzo udany zegarek, a jego bratem bliźniakiem jest Oppo Watch X, który to doczekał się właśnie debiutu w Europie. Marki ponownie mogą wprowadzić to samo urządzenie do oferty pod różnymi nazwami w zależności od rynków dystrybucji. Na więcej szczegółów trzeba będzie jednak poczekać.

